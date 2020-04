"The Walking Dead": Showrunnerin deutet an, wer im Finale der 10. Staffel stirbt

Das Finale der 10. Staffel von "The Walking Dead" wurde wegen des Coronavirus verschoben. In der Zwischenzeit verraten die Macher Details zur letzten Folge.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 10. Staffel von "The Walking Dead"+++

Die Fans von "The Walking Dead" warten gespannt auf das Finale der 10. Staffel .

warten gespannt auf das . Die Ausstrahlung verzögert sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie .

. Eine Aussage der Macher zur letzten Folge könnte verraten, wer im Finale stirbt.

Wann erscheint das Finale der 10. Staffel von "The Walking Dead"? Diese Frage dürften sich mehrere Fans stellen, da die letzte Folge schon längst hätte erscheinen sollen. Aufgrund des Coronavirus verzögert sich jedoch die Fertigstellung*, weshalb die Macher bis dato nicht einschätzen können, wann das große Finale auf dem amerikanischen Sender AMC laufen wird.

Um die Zeit zu überbrücken, verrät Showrunnerin Angela Kang im Rahmen von Interviews einige Details zur letzten Episode. Mit einer Aussage könnte sie bereits verraten haben, wer im Finale stirbt.

"The Walking Dead": Müssen sich die Fans im Finale der 10. Staffel von weiteren Figuren verabschieden?

Fans von "The Walking Dead" sollten nach der Veröffentlichung jeder einzelnen Folge damit rechnen, sich von einem Fanliebling verabschieden zu müssen. In den vergangenen Staffeln sind bereits unzählige Hauptfiguren urplötzlich verstorben, die 10. Staffel ist dabei also keine Ausnahme. Jüngst hat es die Flüsterer-Anführerin Alpha (Samantha Morton)* erwischt - worüber die Zuschauer aber ausnahmsweise nicht unglücklich waren.

Im großen Finale trifft es vermutlich noch weitere Protagonisten, da die Bewohner von Alexandria, Hilltop und weiteren Siedlungen gegen eine Horde von Untoten sowie Flüsterern ankämpfen müssen. Wer überlebt und stirbt, ist zwar noch nicht bekannt, doch die Showrunnerin der Serie hat möglicherweise schon einen Serientod vorweggenommen.

Hat die "The Walking Dead"-Showrunnerin schon verraten, wer im Finale der 10. Staffel stirbt?

In einem Interview mit Comicbook beantwortet Showrunnerin Angela Kang einige Fragen zum Finale der 10. Staffel. In Bezug auf den bevorstehenden Kampf mit den Flüsterern verrät sie, dass Beta (Ryan Hurst) nach Alphas Tod nicht in bester Verfassung sei und unbedingt Rache nehmen will. Könnte er in seiner Wut einen großen Fehler machen, der letztendlich zu seinem Tod führt? Das Magazin Express vermutet, dass Kang dieses Szenario mit ihrer Aussage vorwegnimmt.

Aktuell diskutieren Fans zudem über ein Bild, das ein Regisseur vor mehreren Monaten auf Instagram veröffentlicht hat. Es zeigt eine Szene der 10. Staffel*, die bislang nicht vorkam. Zuschauer vermuten, dass die ausgeweidete Leiche auf dem Foto eine Hauptfigur sein könnte, die im Finale den Untoten zum Opfer fällt. Ob es sich dabei um Beta handelt, bleibt aber abzuwarten.

