"The Walking Dead: World Beyond": Wann erscheint das Spin-Off endlich in Deutschland?

Das Spin-Off sollte eigentlich im April 2020 in den USA starten.

AMC nennt nun einen neuen zeitlichen Rahmen für den Erscheinungstermin.

"The Walking Dead"-Fans warten derzeit gespannt auf das Finale der 10. Staffel, dessen Ausstrahlung sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert*. Auch die Produktion der 6. Staffel des Ablegers "Fear The Walking Dead" wurde vorerst gestoppt. Aber es gibt auch noch den Spin-Off "The Walking Dead: World Beyond", der schon 2018 angekündigt wurde. Wann werden hier die ersten Folgen zu sehen sein?

"The Walking Dead: World Beyond": Wann startet die Serie in Deutschland?

Eigentlich war als US-Starttermin für "The Walking Dead: World Beyond" der 12. April 2020 geplant. Der Sender AMC begann im Juli 2019 mit den Dreharbeiten für die Serie, die zeitlich ebenfalls während Zombie-Apokalypse spielt. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich aber auch hier der Zeitplan und Fans blieben erst einmal im Dunkel, was die Ausstrahlung angeht. Ed Carrol, Chief Operating Officer von AMC, teilte dem Hollywood Reporter jedoch vor Kurzem den zeitlichen Rahmen des Starttermins mit: "Wir haben 'The Walking Dead: World Beyond' ins vierte Quartal geschoben, wir beenden hier gerade die Post-Produktion."

Das heißt, die Serie wird irgendwann zwischen Oktober und Dezember 2020 auf dem amerikanischen Sender ausgestrahlt werden. Offenbar konnten die Dreharbeiten zur 1. Staffel noch abgeschlossen werden, sodass nur noch der Schnitt und Special-Effekts erledigt werden müssen. In Deutschland werden die Folgen des Spin-Offs dann vermutlich einen Tag nach US-Ausstrahlung exklusiv auf Amazon Prime Video verfügbar sein.

Worum geht es in "The Walking Dead: World Beyond"?

Bisher sind nur wenige Details zum "The Walking Dead"-Spin-Off* bekannt. Laut offizieller Beschreibung wird die Serie zwei jungen Protagonistinnen folgen, die Teil der ersten Generation von Jugendlichen sind, die nach dem Ausbruch der Apokalypse aufwachsen müssen. Da sind auch Crossover mit den beiden anderen Serien des TWD-Universums nicht auszuschließen. Ein Teaser suggeriert zudem, dass mehr über den Verbleib von Rick und dem mysteriösen Helikopter verraten wird.

Ein erster Trailer zu "World Beyond" wurde außerdem schon im letzten Jahr veröffentlicht. Hauptdarsteller der Serie sind unter anderem Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella und Julia Ormond. Das Spin-Off ist zudem auf zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen limitiert.

