The Walking Dead: Wann starten die neuen Serien aus dem TWD-Universum?

Szenenfoto aus The Walking Dead: Dead City © AMC

Das Ende von Fear the Walking Dead ist besiegelt und bei der TCA Press Tour wurden weitere Neuigkeiten zum Zombie-Franchise von AMC verkündet. Zwei Ableger starten noch 2023, ein weiterer erst 2024. Was gibt es wann zu sehen?

„The Walking Dead ist tot. Lang lebe The Walking Dead?“ Bei der TCA Press Tour wurden Neuigkeiten zum Franchise verkündet. Das baldige Ende des langlebigsten Ablegers „Fear the Walking Dead“ beispielsweise. Aber auch, wann die neuen Ableger an den Start gehen sollen. Zumindest grob. „The Walking Dead: Dead City“ mit Lauren Cohan als Maggie und Jeffrey Dean Morgan als Negan wird für den Juni zurückgehalten. Vorher war hier vom Frühling die Rede. „The Walking Dead: Daryl Dixon“ fka „Daryl Dixon“ mit Norman Reedus soll derweil im Verlauf des Jahres starten.

Dan McDermott, der Präsident of Entertainment bei AMC Studios meint: „Es ist ein wahrlich aufregendes Jahr für das The-Walking-Dead-Universum, denn wir beenden unsere epische Reise bei ‚Fear the Walking Dead‘, das zu einer der erfolgreichsten Serien in der Geschichte des Kabelfernsehens wurde. Und nun bringen wir die nächsten Kapitel des Franchise, zwei neue und ersehnte Serien mit den beliebten Figuren Maggie, Negan und Daryl.“ Was sonst noch startet, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)