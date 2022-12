The Walking Dead-Star Norman Reedus im John-Wick-Ableger

Norman Reedus am Set der Serie „The Walking Dead“ © AMC

Ballerina vs Hillbilly-Hawkeye? Eher nicht. Trotzdem wird Norman Reedus im John-Wick-Ableger mitspielen und vielleicht die Armbrust gegen andere Waffen tauschen. Aber: Darf er dabei auch Motorrad fahren?

Neben seinem eigenen „The Walking Dead“-Spin-off namens „Daryl Dixon“ und diversen Projekten für AMC als Produzent wird Norman Reedus wohl bald im Actionfranchise „John Wick“ oder, genauer gesagt, im Ableger „Ballerina“, mitmischen. Produzentin Erica Lee erklärt: „Wir sind große Fans von Norman und uns sicher, dass die Fans sich genauso freuen wie wir, dass er Teil des ,Wick‘-Universums wird. Er wird eine tolle Ergänzung für ,Ballerina‘ sein.“

Nicht bekannt ist, was für eine Figur er spielen wird. Man kennt ihn aus elf Staffeln „TWD“ und aktuell dreht er schon in Frankreich für die Fortsetzung. Außerdem wird er neben Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy und Michael Shannon bald in „Bikeriders“ zu sehen sein. Ob auch Keanu Reeves im neuen Ableger zu sehen sein wird, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)