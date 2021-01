„The Walking Dead“: Nur noch wenige Wochen – Startdatum der Bonusfolgen von Staffel 16 steht fest

Endspurt für „The Walking Dead“: Anfang 2021 veröffentlicht AMC zusätzliche Folgen, die zur 16. Staffel gehören. Anschließend wird es noch eine finale Season geben.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 16. Staffel von „The Walking Dead“+++

Fans von „The Walking Dead“ haben Grund zur Freude, denn bald kommen neue Folgen auf Sky. Wer jetzt an die 11. Staffel denkt, liegt aber falsch. Stattdessen haben die Macher beschlossen, der 16. Season einige Zusatzfolgen zu bescheren. Um genau zu sein, starten demnächst sechs Episoden, die die aktuelle Staffel zu ihrem wahren Finale führen. Falls Sie erleichtert waren, dass es in Folge 16 verhältnismäßig wenig Tote* gab, könnte sich das also noch ändern.

„The Walking Dead“: Was passiert in den letzten Folgen der 16. Staffel?

Obwohl AMC einen Teaser zu den neuen Folgen zur Verfügung gestellt hat (siehe unten), sagt er nicht viel über die Handlung aus. Aus den Beschreibungen der einzelnen Folgen, die unter anderem die Film-Datenbank IMDb zur Verfügung stellt, ist jedoch Folgendes herauszulesen: Die 17. Episode beschäftigt sich mit den Ereignissen, die Maggie (Lauren Cohan) erlebte, nachdem sie die Gruppe verließ. Anschließend befördert „The Walking Dead“ die Zuschauer zurück in die Vergangenheit und gibt Einblicke in Daryls (Norman Reedus) verzweifelte Suche nach Rick (Andrew Lincoln).

Etwas später stehen außerdem Daryl und Carol (Melissa McBride) gemeinsam im Fokus einer Episode. In der 19. Folge geraten Aaron (Ross Marquand) und Gabriel (Seth Gilliam) in eine schwierige Situation. Der Formulierung der Beschreibung würde den Tod einer der zwei Figuren nicht ausschließen. Ebenfalls geklärt wird das Schicksal von Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) und Princess (Paola Lázaro), die in Folge 16 von einer mysteriösen Gruppe gefangen genommen wurden. Zu guter Letzt bekommt Negan (Jeffrey Dean Morgan) eine eigene Episode, in dem seine Vergangenheit eine größere Rolle spielt. Womöglich taucht im Finale Jeffrey Dean Morgans Frau Hilarie Burton auf, die die Rolle von Lucille spielt.

„The Walking Dead“: Wann erscheinen die Bonusfolgen von Staffel 16 auf Sky?

Ab dem 1. März 2021 können sich Fans die 17. Folge der 16. Staffel auf Sky ansehen. Weitere Episoden erscheinen im Wochentakt:

17. Folge der 16. Staffel („Home Sweet Home“) erscheint am 1. März 2021

erscheint am 1. März 2021 18. Folge der 16. Staffel („Find Me“) erscheint am 8. März 2021

erscheint am 8. März 2021 19. Folge der 16. Staffel („One More“) erscheint am 15. März 2021

erscheint am 15. März 2021 20. Folge der 16. Staffel („Splinter“) erscheint am 22. März 2021

erscheint am 22. März 2021 21. Folge der 16. Staffel („Diverged“) erscheint am 29. März 2021

erscheint am 29. März 2021 22. Folge der 16. Staffel („Here‘s Negan“) erscheint am 5. April 2021

(soa)

