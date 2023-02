The Walking Dead: So sieht die Spin-off-Serie mit Rick und Michonne aus

Bild zum Spin-off rund um Rick und Michonne © AMC

Die Dreharbeiten zum The-Walking-Dead-Ableger mit Rick und Michonne haben begonnen und passend dazu gibt es erste Teaser-Bilder. Allerdings erfolgt das Wiedersehen mit Andrew Lincoln und Danai Gurira wohl erst 2024 bei AMC.

In New Jersey haben die Dreharbeiten für das „The Walking Dead“-Spin-off rund um Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) begonnen, das immer noch keinen offiziellen Titel hat. AMC hat via Social Media zwei Behind-the-Scenes-Aufnahmen veröffentlicht. Eins zeigt die Hände der beiden Survivor, die sich umschließen, und das andere die beiden Stühle der Darsteller. Die sechsteilige Serie, die 2018 noch eine Trilogie von Filmen werden sollte, zeigt den steinigen Weg, den Rick und Michonne für ein Wiedersehen überwinden müssen.

Das Spin-off soll eine epische Liebesgeschichte über zwei Charaktere erzählen, die von einer veränderten Welt verändert wurden. Sie wurden räumlich voneinander getrennt, durch eine unaufhaltsame Macht - und von den Geistern der Vergangenheit. Rick und Michonne werden in eine weitere neue Welt geworfen, die auf dem Krieg gegen die Toten aufbaut und zu einem Kampf gegen die Lebenden wird. Können sie einander finden und wer sie einst waren in einer Situation wie nie zuvor? Sind sie Feinde? Liebende? Opfer? Sieger? Sind sie ohne einander überhaupt lebendig? Oder werden sie herausfinden, dass auch sie „The Walking Dead“ sind? Die Bilder zur neuen Serie sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)