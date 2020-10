„The Walking Dead“: Von Fans verhasste Figur soll in Spin-Off zurückkehren

Eine Figur soll für das kommende Spin-Off „Tales Of The Walking Dead“ bereits bestätigt sein.

Das dürfte nicht alle „The Walking Dead“-Fans freuen: Eine verhasste Figur soll in einem Spin-Off auftreten – obwohl sie in der Hauptserie bereits gestorben ist.

Das „The Walking Dead“-Universum soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Neben der Hauptserie laufen bereits die Spin-Offs „Fear the Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“* – und dabei wird es nicht bleiben. Zuletzt hatten die Macher angekündigt, dass die Figuren Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) nach dem Ende von „The Walking Dead“ ihr eigenes Spin-Off bekommen werden. Geplant ist außerdem die Anthologieserie „Tales Of The Walking Dead“, die voraussichtlich in jeder einzelnen Folge die Hintergrundgeschichte einer aus den anderen Serien bekannten Figur beziehungsweise von neuen Charakteren erzählt.

Die Idee macht den Fans Hoffnung: Beliebte Figuren wie Glenn Rhee (Steven Yeun) könnten noch einmal im Rampenlicht stehen. Ob die großen Fanlieblinge zurückkehren, ist bislang allerdings nicht bekannt. Ein Comeback einer unliebsamen Figur soll jedoch schon feststehen: Lori Grimes (Sarah Wayne Callies) wird Gerüchten zufolge eine eigene Episode in „Tales Of The Walking Dead“ gewidmet.

„The Walking Dead“-Figur Lori Grimes offenbar für „Tales Of The Walking Dead“ eingeplant

Lori Grimes gilt nicht unbedingt als Fanliebling, nachdem sie in „The Walking Dead“ beispielsweise ihren Ehemann Rick Grimes mit dessen besten Freund Shane (Jon Bernthal) betrogen hatte. Trotzdem scheinen die Macher ihr in „Tales Of The Walking Dead“ eine Bühne geben zu wollen. Diese Nachricht dürfte übrigens einige „The Walking Dead“-Fans nicht sonderlich überraschen: Schon vor mehreren Monaten kursierten Gerüchte zu einem Lori-Comeback.

Die Insider-Infos zu Callies Rückkehr stammen von dem Magazin We Got This Covered, welches in der Vergangenheit schon des Öfteren Entwicklungen in der Serien-Welt korrekt vorgesehen hatte. Wie genau die geplante Lori-Folge aussehen soll, wusste der Insider allerdings nicht. We Got This Covered geht aber davon aus, dass das Spin-Off Loris Geschichte kurz nach dem Ausbruch der Apokalypse beleuchtet. Das würde bedeuten, dass Jon Bernthal erneut in die Rolle von Shane schlüpfen könnte, da er Lori vor den Walkern rettete. Rick und Loris Sohn Carl war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bei seiner Mutter, Schauspieler Chandler Riggs dürfte mittlerweile jedoch zu alt sein, um die Figur zum zweiten Mal zu spielen. Möglicherweise wird Carl neu besetzt – sofern „Tales Of The Walking Dead“ tatsächlich den besagten Handlungsstrang aufgreift.

„The Walking Dead“ auf DVD Sie wollen sich die ersten Seasons von „The Walking Dead“ noch einmal ansehen? Auf Amazon können Sie sechs Staffeln in einer Box (werblicher Link) bestellen.

Lesen Sie auch: „The Walking Dead“: Diese Figuren sterben im Finale der 10. Staffel.

„The Walking Dead: World Beyond“: Trailer zum neuen Spin-Off

Ehemalige „The Walking Dead“-Darstellerin zeigt sich offen für „Tales Of The Walking Dead“-Auftritt

Während eines Interviews mit dem Magazin Entertainment Weekly verriet die ehemalige Sasha-Darstellerin Sonequa Martin-Green, dass sie ebenfalls interessiert daran wäre, die Hintergrundgeschichte ihrer Figur in „Tales of the Walking Dead“ zu erzählen. Obwohl sie „The Walking Dead“ nach fünf Staffeln verlassen musste, hat sie ihre Zeit am Set positiv in Erinnerung: „Ich liebe Sasha. Ich liebe ‚The Walking Dead‘“.

Aktuell spielt Martin-Green die Hauptrolle Michael Burnham in der SciFi-Serie „Star Trek: Discovery“. Ob deshalb genug Zeit für das Zombie-Spin-Off bleibt beziehungsweise ob die Macher sie in erster Linie engagieren, wird sich zeigen.

Auch interessant: „The Walking Dead: World Beyond“ erhält bittere Kritiken - „die Disney-Channel-Version einer Zombie-Serie“.

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Das sind die Serien-Highlights von 2020

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.