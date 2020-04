"The Walking Dead"-Gerüchte: Überraschendes Comeback von Lori Grimes geplant?

Noch immer kursieren Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von "The Walking Dead"-Figur Lori Grimes. Die Schauspielerin hat sich nun dazu geäußert.

Aktuell strahlt der Sender AMC die 10. Staffel von "The Walking Dead" aus.

aus. Seit dem Start der Serie sind bereits mehrere Charaktere gestorben.

Noch immer kursieren Gerüchte zu einer Rückkehr von Figur Lori Grimes.

Die Zuschauer von "The Walking Dead" müssen sich in jeder Staffel auf Überraschungen gefasst machen. Meist sind es plötzliche Serientode oder unerwartete Wendungen der Handlung, die die Fans schockieren oder faszinieren. Allerdings würde auch die Rückkehr einer tot geglaubten Hauptfigur für Erstaunen sorgen - und in diesem Zusammenhang schießt manchen Zuschauern insbesondere ein Name in den Kopf: Lori Grimes.

"The Walking Dead": Loris letzte Szene lässt Fragen offen

Lori Grimes (Sarah Wayne Callies) ist doch schon seit der 3. Staffel tot, werden sich nun einige Zuschauer denken. Das stimmt, denn Ricks Frau stirbt augenscheinlich bei der Geburt ihrer Tochter Judith. Anschließend verhindert ihr Sohn Carl* (Chandler Riggs) eine Zombie-Verwandlung, indem er ihr in den Kopf schießt.

Den besagten Schuss bekommen die Fans allerdings nur zu hören, anstatt Loris Sohn bei dieser Handlung zu beobachten. Zudem betritt Rick* (Andrew Lincoln) in einer späteren Szene den Raum, in dem seine Frau starb, und findet diesen vollkommen leer vor. Ist sie also doch nicht tot und hat das Gebäude nur verlassen, um sich vor den Walkern zu retten? Theorien zu ihrem Überleben werden im Internet vielfach diskutiert. Möglicherweise gestalteten die Macher ihre letzte Szene sogar mit Absicht wie beschrieben, um die Figur zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuholen.

Lori-Comeback in "The Walking Dead"? Das sagt Sarah Wayne Callies

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass ein "The Walking Dead"-Charakter sein Comeback feiert. So soll beispielsweise Maggie (Lauren Cohan) in der 11. Staffel zurückkehren*, nachdem die Schauspielerin in der 9. Season ausgestiegen war.

Lori-Darstellerin Sarah Wayne Callies rät Fans jedoch, sich in Bezug auf ihre Figur nicht zu viele Hoffnungen zu machen. Sie persönlich findet nicht, dass die Macher Loris Schicksal offen ließen. Im Rahmen der The IMDb Show verrät sie außerdem, dass sie nicht mit einem Comeback von Lori rechnet: "Falls ich jemals den Anruf bekommen sollte, (ans Set von 'The Walking Dead' zurückzukehren), dann hätte die Serie ihren Höhepunkt weit überschritten. Ich würde sagen, Gimple, Angela (die Macher der Serie, Anm. d. Red.), ich liebe euch, aber jetzt wird es wirklich Zeit, die Zombie-Serie endgültig an den Nagel zu hängen."

