„The Walking Dead“-Serien: Starttermine neuer Staffeln bekannt – Auf eine Season müssen Fans lange warten

Fans von „The Walking Dead“, „Fear the Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ erwarten neue Staffeln. Allerdings brauchen Zuschauer teilweise viel Geduld.

Die Corona-Pandemie stellte sich 2020 als wahre Herausforderung für unzählige Menschen heraus, darunter auch Filmschaffende. Drehs von unzähligen Filmen und Serien mussten verschoben werden. Gleichzeitig konnten Sender und Streamingdienste neue Inhalte nicht zu versprochenen Terminen ausstrahlen. Ein Schicksal, das auch AMC ereilte. Die Heimat der „The Walking Dead“-Serien musste Fans mehrfach vertrösten. Am Ende erschienen neue Folgen von „The Walking Dead“, „Fear the Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ fast zeitgleich im Herbst 2020*.

Dieses Jahr soll die Ausstrahlung neuer Staffeln wieder etwas entzerrt werden. Trotz der weiterhin angespannten Corona-Situation hat AMC ungefähre Zeiträume bekannt gegeben, in denen Fans mit neuen Folgen rechnen können. Teilweise steht den Zuschauern jedoch eine längere Wartezeit bevor.

„The Walking Dead“: Wann starten die Bonusfolgen von Staffel 10 und Staffel 11?

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die sechs angekündigten Bonusfolgen der 10. Staffel von „The Walking Dead“ in der ersten Jahreshälfte 2021 starten. Um genau zu sein, geht es in den USA am 28. Februar mit der 17. Episode weiter. Hierzulande stellt Sky die erste neue Folge voraussichtlich am 1. März zur Verfügung. Im April läuft schließlich das Finale der 10. Staffel.

Und wie sieht es mit der 11. Season aus? In einem Video auf Twitter verrät AMC, dass sie noch in diesem Jahr starten soll – ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest. Vermutlich erscheinen im Herbst oder sogar im Winter die ersten Folgen der finalen Staffel.

New Year, new you, new #TWDU. Here’s everything coming up in 2021. pic.twitter.com/0n48cUWpK1 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 14, 2021

„Fear the Walking Dead“: Wann startet die 6. Staffel?

Etwas schneller geht es voraussichtlich in Bezug auf die 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“. Diese soll bereits im Frühling 2021 im amerikanischen Fernsehen laufen. Auch in diesem Fall reagiert AMC zurückhaltend, was ein exaktes Startdatum betrifft. Übrigens wurde der Dreh einer 7. Staffel ebenfalls bestätigt. Der Sender plant, sie Ende des Jahres zu veröffentlichen.

„The Walking Dead: World Beyond“: Wann erscheint die 2. Staffel der Serie?

Zum neusten Spin-Off „The Walking Dead: World Beyond" hält sich der Sender hingegen sehr bedeckt. Zwar soll die 2. Staffel ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen, allerdings will AMC keinen konkreten Zeitraum nennen. Fans sollten vorerst nicht davon ausgehen, neue Folgen schon im Frühling oder Sommer zu Gesicht zu bekommen. (soa)

