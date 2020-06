"The Walking Dead": Regisseur wollte diese wichtige Figur in Staffel 8 töten

© Gene Page/TWD productions LLC Courtesy of AMC/dpa

Regisseur Greg Nicotero hätte in der 8. Staffel am liebsten eine wichtige Figur getötet.

"The Walking Dead"-Fans müssen immer wieder brutale Wendungen der Zombie-Serie ertragen. Ein Serien-Tod wurde in der 8. Staffel aber gestrichen - obwohl er einige erfreut hätte.

Die 10. Staffel von " The Walking Dead " pausiert gerade aufgrund der Corona-Krise.

" pausiert gerade aufgrund der Corona-Krise. Schon in Staffel 8 plädierte ein Regisseur für den Tod einer wichtigen Figur.

So hätte "The Walking Dead" aussehen können.

Grauenvolle Todesszenen gibt es in der AMC-Serie "The Walking Dead" zur Genüge. Das Ableben einer bestimmten Figur wollten die Macher der Zombie-Serie aber nicht mit reinnehmen - und zwar das von Negan. Dabei hätten sich einige Fans über diesen Serientod sicherlich gefreut.

"The Walking Dead": So hätte Negans Tod in der 8. Staffel aussehen können

Der Bösewicht machte Ende der 6. Staffel sein Debüt in der Show und blieb den Zuschauern unliebsam in Erinnerung: Er tötete Glenn und Abraham mit seinem Baseball-Schläger Lucille und löste damit vor allem bei Maggie Rachegefühle aus, die mit Glenn verheiratet war und ein Kind von ihm erwartete. Negan* terrorisierte die Protagonisten anschließend zwei Staffeln lang, bis Rick ihm am Ende der 8. Staffel endlich das Handwerk legte - ihn aber nicht töten wollte.

Diese Entscheidung brachte nicht nur Maggie zur Verzweiflung, sondern auch die Fans und - wie es scheint - Regisseur Greg Nicotero. Wie er laut dem Online-Portal ComicBook.com verriet, schlug er Showrunner Scott Gimple nämlich vor, dass Maggie Negan töten sollte: "Ich sagte zum Showrunner Scott Gimple, 'Maggie sollte ihn erschießen'. Sie sollte ihn entweder töten oder erschießen oder einfach irgendwas tun, denn sie stand ja dabei. Ich sagte, 'Es ist wirklich schwierig, diesen Moment zu drehen, in dem Maggie zusammenbricht, weil Rick ihn am Leben lässt'." Schließlich wäre das die perfekte Gelegenheit für Maggie gewesen Rache zu üben - oder es zumindest zu versuchen.

Auch interessant: "The Walking Dead": Wird Michonne zurückkehren? Serien-Macher äußern sich.

Die Gelegenheit dazu erhielt sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie zwar noch einmal - allerdings entschied sie sich letztendlich dafür, Negan nicht zu töten. Der Bösewicht durchläuft mittlerweile sogar eine Art von positivem Wandel. Ob Maggie bei ihm auch weiterhin ein Auge zudrückt, wird sich zeigen, wenn Darstellerin Lauren Cohan in der 11. Staffel wieder in die Serie zurückkehrt*.

Lesen Sie auch: "The Walking Dead": Showrunnerin deutet an, wer im Finale der 10. Staffel stirbt.

