The Voice Kids: Lena Meyer-Landrut und Sat.1 geben Starttermin bekannt

Bereits zum siebten Mal startet die TV-Show „The Voice Kids“. Auch Lena Meyer-Landrut darf sich dieses Jahr wieder zu den Coaches zählen. Jetzt gab sie den Starttermin bekannt.

Update vom 11. Januar 2019:

Nach „The Voice of Germany“ und der neuen Sendung „The Voice Senior“ startet jetzt auch „The Voice Kids“ in eine neue Runde. Es ist bereits die siebte Staffel. Wie der Sender nun bekannt gab, startet die Show am 17. Februar mit den Blind Auditions. Jeweils sonntags um 20.15 Uhr gibt es die kleinen Gesangstalente im Fernsehen zu sehen.

Auch Lena Meyer-Landrut sitzt dieses Jahr wieder auf dem Coach-Stuhl. Sie kündigte die Show in ihrer Instagram-Story an:

+ Die neue Staffel von „The Voice Kids“ startet am 17. Februar 2019 © Onlinevolo5 Redaktion

Sender bestätigt spektakuläres TV-Comeback von Lena Meyer-Landrut

Unser ursprünglicher Artikel:

Lena Meyer-Landrut kommt zurück zu „The Voice Kids“. Wie Sat.1 am Freitag mitteilte, wird die 27-Jährige nächstes Jahr wieder auf dem Coach-Stuhl sitzen.

Erstmals dabei sind Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß und die als The BossHoss bekannten Musiker Alec Völkel und Sasha Vollmer. Titelverteidiger Mark Forster ist zum fünften Mal mit von der Partie.

In der Castingshow für Kinder gibt es 2019 außerdem zum ersten Mal vier Coach-Teams sowie zwei Frauen-Teams. Moderiert wird die Musikshow von Thore Schölermann, erstmals steht Melissa Khalaj als Co-Moderatorin an seiner Seite.

Ein Teilnehmer von „The Voce Kids“ zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Teenie-Stars Deutschlands: Mike Singer. Er nahm 2013 in der Castingshow teil und landete in Lenas Team.

Lena Meyer-Landrut zurück bei „The Voice Kids“: Mark Forster lässt sich nicht einschüchtern

„Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei „The Voice Kids“ zu sein“, zitiert der Sender Lena Meyer-Landrut. „Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back!“, so die ESC-Gewinnerin von 2010.

Mark Forster zeigt sich dadurch wenig beeindruckt: „Offensichtlich reichen ja zwei Teams nicht aus, um Team Mark Konkurrenz zu machen. Deswegen hetzt mir Sat.1 auch noch einen zusätzlichen Coach und die zwei Cowboys auf den Hals. Ich kann nur sagen: Niedlicher Versuch.“

Lena Meyer-Landrut zurück bei „The Voice Kids“: Vorfreude bei den Fans

Die Vorfreude bei den Fans der ehemaligen ESC-Gewinnerin ist groß. Viele haben sich nach der Ankündigung von Sat.1 in den sozialen Netzwerk positiv geäußert.

Irgendwie kann man ja sagen das tvk 3 Jahre Pause gemacht hat weil ohne @Lenas_view war es einfach nicht das wahre‍♀️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/QtSvT4HH6l — Alina (@lenas_alina) 26. Oktober 2018

Für ganz andere Schlagzeilen sorgte die Sängerin in den letzten Tagen. Schuld sind einige Instagram-Bilder, auf denen die Sängerin teilweise tief blicken lässt. Außerdem macht sie gesanglich gerade eine Pause.

Lena Meyer-Landrut tänzelt im Bademantel - und dann kommt ein durchsichtiges Kleid zum Vorschein

Hat sie das nicht gemerkt? Lena Meyer-Landrut: Badeanzug zwischen den Beinen viel zu knapp

fm/dpa