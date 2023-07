The Vampire Diaries: Paul Wesley hat kein Interesse an Vampir-Revival

Von: Mario Giglio

Paul Wesely auf der Warsaw Comic Con Nadarzyn in Polen © IMAGO/Jakob Ratz

Acht Staffeln lang spielte Paul Wesley den Serienvampir Stefan Salvatore in „The Vampire Diaries“. Warum der Schauspieler, der aktuell als Captain Kirk in „Star Trek: Strange New Worlds“ zu sehen ist, nie wieder zur Blutsaugerrolle zurückkehren würde, offenbarte er jüngst in einem Interview.

Eigentlich war es Autorin Anne Rice, die mit „Interview with the Vampire“ und ihren „Vampire Chronicles“ unsterbliche Blutsauger als nachdenkliche, sexy Monster popularisierte. Während des „Twilight“-Booms in den 2000ern kam dann die Serie „The Vampire Diaries“ genau zum richtigen Zeitpunkt während der zweiten Welle des Phänomens. 15 Jahre nach dem Serienfinale fragen sich nun einige Fans, wie die Chancen auf ein Revival oder Reboot aussehen. Für Schauspieler Paul Wesley steht eine Rückkehr zur Rolle des Herzensbrechervampirs Stefan Salvatore jedoch außer Frage.

„Ich würde nie wieder etwas mit Vampiren machen, Punkt. Und schon gar nicht ‚Vampire Diaries‘“, sagte Wesley gegenüber InStyle, auf die Gefahr hin, Fans mit Revival-Hoffnung das Herz zu brechen. Was der Darsteller noch zu seinen vergangenen und aktuellen Rollen zu sagen hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)