The Taste (Sat.1): Eine Zutat ist in der Kochshow absolut verboten

The Taste (Sat.1) mit Frank Rosin und Co. startet in Deutschland in Staffel zehn. Eine Zutat ist in der Kochshow absolut verboten. Welche das ist, erfahren Sie in diesem Artikel:

München - Die Sat.1-Kochshow „The Taste“ geht am Mittwoch, 21. September 2022, in die zehnte Runde. Kochtalente aus Deutschland und Österreich kochen spektakuläre Löffelkreationen für die Jury mit den Starköchen Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner. fuldaerzeitung.de berichtet über 10 kuriose Fakten zu „The Taste“.

Ein Fakt: Foie Gras, also Stopfleber, für die Gänse und Enten zwangsgefüttert werden, sodass ihre Leber auf das bis zu Zehnfache ihres Normalgewichts anschwillt, landet niemals auf dem „The Taste“-Löffel. Die Herstellung ist in Deutschland und anderen EU-Ländern seit 1999 verboten, der Import nicht. Die „The Taste“-Regularien verbieten die Verwendung von Foie Gras seit Staffel 1.