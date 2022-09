The Taste (Sat. 1): Wer kocht sich in die nächste Runde? Alle Kandidaten im Überblick

„The Taste“ geht bei Sat.1 in die nächste Runde: Staffel 10 ist angelaufen. In der Koch-Show kämpfen insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten in vier Teams um den Sieg in der Jubiläumsstaffel. Wer es in die nächste Runde geschafft hat, erfahren Sie hier:

München - Die beliebte Koch-Show „The Taste“ geht bei Sat.1 in die 10. Staffel. In den ersten beiden Folgen haben insgesamt 26 Kandidatinnen und Kandidaten versucht, sich im Casting in eines der vier Teams zu kochen. Nach der ersten Folge waren bereits 12 von insgesamt 16 Plätzen vergeben. Die verbliebenen vier Plätze wurden in Folge 2 vergeben.

Von den 16 Kandidaten, die Woche um Woche gegeneinander antreten, wird am Ende der 10. Staffel einer oder eine den Sieg, ein eigenes Kochbuch und dazu noch 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Kandidaten in welchem Team kochen und vor allem, wer die TV-Sendung „The Taste“ wieder verlassen muss.