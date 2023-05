The Rookie: Wann kommt die fünfte Staffel nach Deutschland?

Krimiserie mit Nathan Fillian

Neue Folgen von „The Rookie" und „The Rookie: Feds" gibt es ab Juli nur bei Sky

Zuletzt gab es neue Folgen der erfolgreichen Cop-Serie „The Rookie“ zuerst bei Disney+ zu streamen. Nun meldet Sky, dass man sich die fünfte Staffel und das Spin-off „The Rookie: Feds“ exklusiv gesichert habe.

„The Rookie“-Fans aufgepasst, es sieht so aus, als gäbe es eine neue Heimat für die Deutschlandpremiere der Krimiserie mit Nathan Fillian. Denn Sky One wird die fünfte Staffel zusammen mit dem Ableger „The Rookie: Feds“ ab Mittwoch, dem 5. Juli um 20.15 Uhr ausstrahlen. Die vierte Staffel der Serie feierte ihre Deutschlandpremiere noch bei Disney+ und einst beim FOX Channel. Bei Sky wird es je eine Episode pro Woche geben und zwar wahlweise im Original oder der deutschen Synchronfassung.

Auch die vierte Staffel wird im linearen TV wiederholt und zwar ab 2. Juni immer freitags um 20.15 Uhr mit vier Folgen am Stück bei Sky One. Alle Staffeln werden dann auch bei Sky Q, Sky Go oder WOW abrufbar sein. Eine sechste Staffel von „The Rookie“ ist bereits bestellt, ob „Feds“ weitergeht, klärt sich in diesen Tagen. Weitere Infos zu den beiden Serien finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)