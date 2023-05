The Rookie: Die Stars der Erfolgsserie zeigen ihre Familien

Die Stars aus der Serie „The Rookie“ und ihre Familien © IMAGO

Nathan Fillion und Co. zeigen sich gerne öfter mal mit ihren Familien auf dem Roten Teppich. Hier werfen wir einen Blick ins Familienalbum der Stars aus der Erfolgsserie „The Rookie“.

Die mittlerweile fünfte Staffel der Serie geht morgen in den USA zu Ende, aber keine Sorge. Passend dazu hat der Heimatsender der Cops, ABC, die Geschichte um John Nolan um eine sechste Runde verlängert. Auch hierzulande ist das „The Rookie“-Fieber ungebrochen. Die letzten frischen Episoden gab es vergangenen Sommer. Die Deutschlandpremiere erledigt aktuell der Streamingdienst Disney+. Ins Free-TV wird die Serie in der Regel von ZDFneo gebracht. Wann wir nun in den Genuss der fünften Staffel kommen, steht derzeit noch nicht fest.

Nathan Fillion

Nathan Fillion mit seinem Bruder Jeff Fillion auf dem „The Walking Dead“-Finale in Los Angeles im November 2022 © IMAGO/Kathy Hutchins

Der gebürtige Kanadier Nathan Fillion ist der Sohn zweier Englischlehrer. Er hat eine älteren Bruder namens Jeff, mit dem er sich schon mal auf dem Roten Teppich blicken lässt.

In „The Rookie“ spielt er die Hauptfigur John Nolan, den ältesten Polizeianfänger beim Los Angeles Police Department. Bilder der anderen Darsteller und ihrer Familien sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)