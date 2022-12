„The Masked Singer“-Tour ist abgesagt worden

Die Bühne von „The Masked Singer“ © Rolf Vennenbernd/picture-alliance/dpa

Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ sollte 2023 eigentlich durch das Land touren. Doch jetzt ist die Tour abgesagt worden! Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Kaum eine Musikshow ist in den letzten Jahren so beliebt gewesen, wie „The Masked Singer“. Aus diesem Grund sollte das Format 2023 auch auf große Tour gehen. Insgesamt 13 Städte in ganz Deutschland sind dafür vorgesehen gewesen, zudem haben zahlreiche Promis bereits zugesagt. Umso schlimmer die Nachricht, dass die Tour abgesagt worden ist. Eine offizielle Aussage von ProSieben gibt es dazu noch nicht.

MANNHEIM24 verrät, was bislang zum Absagegrund für die „The Masked Singer“-Tour bekannt ist.

Stars wie Max Mutzke, Ella Endlich, Alexander Klaws und Sandy Mölling, Bülent Ceylan und Sarah Engels sollten bei der Live-Tour wieder in ihre Kostüme schlüpfen und für Stimmung sorgen. (dh)