„The Masked Singer“ im Ticker: Wer steckt heute unter der Maske?

Folge drei von „The Masked Singer“: Steckt in einem der Kostüme heute mal ein großer Name? Oder wieder ein F-Promi? Alle Informationen im Live-Ticker.

<<<AKTUALISIEREN>>>

+++ Folge drei von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Acht maskierte Kandidaten sind heute Abend noch im Rennen. Für einen von ihnen ist am Ende wieder Schluss: Derjenige muss die Maske fallen lassen, der die wenigsten Zuschauerstimmen bekommt.

+++ Noch hat sich für die heutige Sendung kein Wackelkandidat herauskristallisiert. Schwer zu prognostizieren, wer heute ausscheidet.

+++ Bislang blieben bei „The Masked Singer“ die großen Namen aus. Im Oktopus-Kostüm steckte Lucy Diakovska. Die war mal Teil der Girl Group „No Angels“. In den vergangenen Jahren war nicht mehr viel los. In der bislang letzten Folge nahm Susan Sideropoulos die Schmetterlings-Maske ab. Für alle, die mit dem Namen nicht gleich etwas anzufangen wissen: Susan Sideropoulos wurde durch die Daily Soap „GZSZ“ bekannt. Sie stieg aber bereits vor acht Jahren aus.

+++ Und wer steckt heute unter der Maske? Erleben wir zum ersten Mal einen echten Star? Oder präsentiert uns ProSieben bei „The Masked Singer“ wieder einen F-Promi? (Link zu tz.de*)

„The Masked Singer“ geht heute in die dritte Runde

+++ Für ProSieben ist „The Masked Singer“ - trotz der Promi-Diskussion - ein Mega-Quoten-Erfolg: Mit der ersten Folge glückte der von Matthias Opdenhövel moderierten Sendung der beste Show-Start bei ProSieben seit acht Jahren. "The Masked Singer" war in Woche zwei sogar noch erfolgreicher als bei der Premiere. 1,65 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten dem Sender einen sensationell guten Marktanteil von 24,6 Prozent.

Heute Folge drei von „The Masked Singer“: Das ist das Prinzip der Sendung

+++ Wer bislang noch nicht bei „The Masked Singer“ eingeschaltet hat: Das Prinzip der Show ist, dass derjenige, der die Zuschauer mit seinem Auftritt am wenigsten begeistert hat, am Ende einer Ausgabe die Maske fallen lassen muss. Heute Abend dreht sich zum dritten Mal alles um die Frage: Welcher Star steht da kostümiert als Kakadu, Grashüpfer oder Eichhörnchen auf der Bühne?

+++ Diese Masken sind bei „The Masked Singer“ heute noch im Rennen:

Das Eichhörnchen

Der Kakadu

Der Astronaut

Der Kudu

Der Panther

Der Grashüpfer

Das Monster

Der Engel

“The Masked Snger“: So bleiben die Kandidaten heute unerkannt

+++ Wie bleiben die Promis bei „The Masked Singer“ eigentlich unerkannt? Die Kandidaten müssen ja daheim oder im Hotel abgeholt und ins Studio gefahren werden, sich nach der Live-Show umziehen und so weiter. „Wir haben eines der strengsten Sicherheitskonzepte der TV-Geschichte“, erklärt ProSieben gegenüber der tz. Ein fünfköpfiges Team aus Experten habe sich zwei Monate lang nur mit dessen Erstellung befasst.

+++ Die Stars bei „The Masked Singer“ sind, kaum, dass sie das Studio in Köln betreten oder verlassen, mit schwarzen Klamotten inklusive einer Gesichtsmaske getarnt und stets in Begleitung von Bodyguards unterwegs. Sprechen dürfen sie nur mit einem Stimmverzerrer.

+++ ProSieben sorgt für eine strikte Trennung der Kandidaten im Studio, damit sie auch untereinander nichts voneinander erfahren. Sie sind abgeschirmt in schalldichten Garderoben untergebracht. Außerdem sitzt vor jedem Raum ein weiterer Bodyguard, damit sich die Teilnehmer von „The Masked Singer“ nicht auf dem Gang begegnen.

„The Masked Singer“: Ganz Deutschland ist im Ratefieber

+++ Was ist mit Angehörigen oder Freunden? „Zu diesem sensiblen Thema gab es entsprechende Vorgespräche“, erklärt der Sicherheitschef der Sendung (selbst dessen Namen will der Sender gegenüber der tz nicht verraten). Für alle Parteien herrsche absolute Geheimhaltungspflicht. „Dies ist auch in entsprechenden Schweigepflichterklärungen schriftlich festgehalten worden.“

+++ Insgesamt wissen gerade einmal acht Leute, wer sich bei „The Masked Singer“ hinter den Masken versteckt. Einer von ihnen ist Moderator Matthias Opdenhövel. „Ja, ich gehöre zum erlauchten Kreis“, sagt er der tz und verspricht: „Ich schweige wie ein Grab. Selbst meine Familie und Kinder wissen nix, obwohl sie mich schon die ganze Zeit löchern.“

fro/thy/gör

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.