„The Masked Singer“ 2020: Wuschel enthüllt? Insider plaudert aus, wer unter dem Kostüm steckt

Wer ist der Wuschel bei „The Masked Singer“? Die Fans der ProSieben-Show haben einen klaren Verdacht. Nun soll feststehen, wer sich unter dem Kostüm verbirgt.

„The Masked Singer“* geht in die zweite Runde.

Im Gepäck hat die beliebte Musikshow zehn neue Kostüme .

zehn neue . Wuschel ist ganz besonders flauschig.



Update vom 17. März 2020, 08.20 Uhr: Bei der zweiten Folge von „The Masked Singer“ am Dienstagabend darf wieder fleißig mitgeraten werden, welcher Star sich als Wuschel verkleidet hat.

Während das Rateteam in der vergangenen Woche Sänger Adel Tawil oder Comedian Teddy Teclebrhan unter dem flauschigen Kostüm, das mit 1,50 Metern das kleinste von allen ist, vermutet hatte, ist bei den Fans Mike Singer mit 44 Prozent ganz weit vorne. Auf den Plätzen folgen Daniele Negroni (13 Prozent), Wincent Weiss (10 Prozent) und Dschungelkönig Prince Damien (6 Prozent).

Eines haben die genannten Tipps der Zuschauer gemeinsam: es handelt sich um professionelle Sänger. Laut Bild (Artikel hinter der Bezahlschranke) soll tatsächlich ein Profi-Musiker unter 60 Meter Kunstfell versteckt sein - nämlich der 27-jährige Wincent Weiss.

„Ich bin mir sehr sicher. Wincent wollte schon letztes Jahr an der Show teilnehmen“, verriet ein Insider, der jahrelang mit dem Sänger zusammenarbeitete, der Bild. Es wäre nicht die erste Musiksendung, an der Weiss teilnimmt: 2013 wurde er durch DSDS bekannt, fünf Jahre war er bei „Sing meinen Song“ dabei. Vielleicht ergeben sich in Folge zwei von „The Masked Singer“* genauere Hinweise.

„The Masked Singer“: Der Wuschel singt „Crazy“ von Gnarles Barkley

Update vom 10. März 2020, 20.41 Uhr: Die ersten Vermutungen des „The Masked Singer“-Rateteams* zum Wuschel: Geht es nach Ruth Moschner, Rea Garvey und Gastjurorin Carolin Kebekus könnte Adel Tawil oder Teddy Teclebrhan unter dem Kostüm stecken.

„The Masked Singer“ 2020: Wer steckt im flauschigen Wuschel-Kostüm?

Meldung vom 9. März 2020:

München - Für die zweite Staffel der ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ haben sich die Macher auch dieses Mal wieder aufwendige und imposante Kostüme* einfallen lassen. Den Stars darunter werden sie einen schillernden Auftritt bescheren. Das Singen wird dabei fast zur Nebensache. Denn viele Fans begeistern sich jetzt schon für die manchmal schrägen oder niedlichen Kostüme.

Der Wuschel ist ein besonders weiches und flauschigesExemplar der Masken - und bisher nur bekannt aus Auto und Taxi.

„The Masked Singer“ 2020: Zehn neue Kostüme - mit Wuschel wird‘s flauschig

Bislang kennt man das Wuschel-Kostüm vermutlich nur aus Taxi-Fahrten, die einen von A nach B bringen. Denn dort hängt er meistens baumelnd und dadurch gute Laune verbreitend am Rückspiegel. Laut ProSieben hat der Wuschel jetzt aber „sein Leben am Taxi-Spiegel hinter sich gelassen“ und versteckt nun einen Star unter sich. Genauer gesagt unter 60 Meter Kunstfell: Genau so viel wurde verwendet, um das aufwendige Wuschel-Kostüm für die zweite „The Masked Singer“-Staffel herzustellen.

„The Masked Singer“ 2020: Der Wuschel - welcher Star verbirgt sich unter 60 Meter Kunstfell?

Auf Instagram tummeln sich schon die ersten Verdachte. Welcher Star wird wohl unter dem heißen Wuschel-Kostüm, das übrigens 25 Kilo wiegt, auf der Bühne schwitzen? „Flauschig, weiß und hat den süßesten Blick der Welt“, so wird Wuschel in einem Insta-Post der deutschen Ausgabe von „The Masked Singer“ beschrieben. „Voll knuffig“, „Ich liebe dieses Wuschel jetzt schon“ - das sind nur einige der liebevollen Fan-Kommentare unter dem Post.

Ein Fan hat Wuschel auf jeden Fall schon aus seinem vorherigen Leben erkannt und erklärt, warum er sich einen bestimmten Prominenten darunter vorstellen könnte: „Vielleicht Thomas Hackenberg von der Sendung Quiztaxi - er ist recht klein“, liest man im Kommentar.

Ein anderer Follower vermutet eher die Sängerin Jeanette Biedermann unter dem flauschigen Wuschel-Kostüm. Sollte sich herausstellen, dass sich unter dem Wuschel ein talentierter Sänger verbirgt, dann könnte es noch etwas dauern, bis das Geheimnis um den Wuschel-Star gelüftet wird.

„The Masked Singer“ 2020: Das sind die anderen Kostüme neben dem Wuschel

Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd