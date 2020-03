„The Masked Singer“ 2020: Pinkes Kostüm mit Special Effect - welcher Star flattert als Fledermaus?

„The Masked Singer“ 2020: Es gibt zehn neue Kostüme für die Show. Darunter die Fledermaus. Sie sorgt nicht nur wegen ihrer pinken Farbe für Furore.

Update vom 10. März 2020, 22.10 Uhr: „Klingt wie eine gute Freundin von mir“, sagte Rea Garvey nach der Performance der Fledermaus bei „The Masked Singer“ am Dienstagabend. Moderator Matthias Opdenhövel hakte nach: „Ja wer denn?“ „Franziska Knuppe“, so der irische Sänger. Das Rateteam hatte das Model bereits unter dem Hasen-Kostüm* vermutet. Es fallen auch die Namen von Claudia Pechstein und Anni Friesinger-Postma.

„The Masked Singer“ 2020: Die Fledermaus hat Special Effects

Meldung vom 9. Mär 2020:

München - Faultier, Kakerlake & Co. - Nein, das ist nicht der Titel einer neuen ARD-Tierdoku: Es sind die neuen, fulminanten Kostüme der zweiten Staffel von der beliebten Musikshow „The Masked Singer“, die am 10. März auf ProSieben startet. Zehn Stars treten in zehn neuen Masken bei demSing-Wettbewerb gegeneinander an. Erkannt werden sie so nicht. Erste Vermutungen gibt es jedoch bereits von dem ein oder anderen Fan, wer sich denn hinter den Kostümen verstecken könnte. Wilde Spekulationen gibt es vor allem über die auffällige Fledermaus in Pink. Ob Sie das Rateteam um Rea Garvey* schnell enttarnt?

„The Masked Singer“ 2020: Fledermaus in Pink fällt nicht nur wegen ihrer Farbe auf

Eines der „The Masked Singer“-Kostüme sticht unter allen zehn Neuen besonders hervor. Und das liegt nicht nur an seiner pinken Farbe. Die Fledermaus besitzt Flügel, die aus einem speziellen Gestell konstruiert wurden. Dieses besteht aus Draht und ist mit mehren Stoffen überzogen. Das teilte der Sender ProSieben mit. Damit stellt es die anderen Charaktere wie Hase, Wuschel oder Roboter schon mal in seinen Fledermaus-Schatten.

„The Masked Singer“ 2020: Fans schließen von Fledermaus-Charakter auf Star

Die Fans auf Instagram sind nicht nur vom Äußeren der Fledermaus begeistert. „Wenn ich ihren Moove so sehe, denke ich irgendwie an eine Tänzerin oder Eiskunstläuferin“, äußert sich eine Followerin in einem Kommentar. In dem Post des „The Masked Singer“-Profils stellt sich das Kostüm dem Publikum mit eleganten Bewegungen vor. Das sieht eine andere Followerin nicht so. Sie vermutet, dass sich hinter der Maske ein Star verbirgt, der „auf jeden Fall älter, als das Kostüm vermuten lässt“ ist. „Oder aber „Bewegungslegastheniker“, so steht es im Kommentar.

Auch die typischen Charakterzüge der Fledermaus lassen Spekulationen über den versteckten Prominenten aufkommen:“Wird zur Nachtstunde aktiv??? Domian?“. aber auch Namen wie Prince Damien und Ross Anthony fallen unter dem Fledermaus-Post. Wie sich der Star schlagen wird, der sich im Fledermaus-Kostüm traut, gesanglich gegen die anderen anzutreten, das werden die Fans in der zweiten Staffel verfolgen können.

„The Masked Singer“ 2020: Das sind die anderen Kostüme der zweiten Staffel neben der Fledermaus

Der Roboter

Die Kakerlake

Wie und wann Sie die Live-Show „The Masked Singer“, die von Matthias Opdenhövel moderiert* wird, verfolgen können, lesen Sie in unserer Sendetermin-Übersicht* nach.

