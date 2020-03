Die ProSieben-Liveshow „The Masked Singer“ geht in die zweite Runde. Kurz vor dem Staffel-Start sind die ersten Kostüme enthüllt worden, darunter das Chamäleon.

„The Masked Singer" 2020 beginnt am 10. März.

ProSieben enthüllt das Chamäleon als ersten Charakter.

als ersten Charakter. „The Masked Singer“-Fans spekulieren darum, welcher Star sich unter dem Kostüm* verbirgt.

Update vom 10. März 2020, 22.37 Uhr: Das Chamäleon gab bei seinem ersten Auftritt bei „The Masked Singer“ den Song „Dance Monkey“ von Tones And I zum Besten. Doch wer steckt unter dem Kostüm? Carolin Kebekus ist sich sicher: „Es ist Dieter Hallervorden.“ Die Vermutung von Ruth Moschner: Martin Semmelrogge.

„The Masked Singer“ 2020: Wer ist das Chamäleon? Wilde Spekulationen um Dschungel-Star

Meldung vom 24. Februar 2020:

München - Dieser Gesangswettbewerb ist glanzvoll und mysteriös: „The Masked Singer“. Die erste Staffel im vergangenen Jahr begeisterte die Fans. „Der Astronaut“ gewann im Finale, dahinter versteckte sich der Sänger Max Mutzke. Die zweite Staffel beginnt nun am 10. März live auf ProSieben. Die Kostüme wurden vor der ersten Show enthüllt.

„The Masked Singer“ 2020: Chamäleon zeigt sich in Show-Pose

In dieser Staffel von „The Masked Singer“ sind erneut zehn Stars am Start, die ihr Gesangstalent der Rate-Jury und dem Publikum präsentieren. Die große Besonderheit der ProSieben-Liveshow ist, dass sich die Sänger hinter Kostümen verstecken. Jetzt hat Moderator Matthias Opdenhövel (49) die ersten beiden Charaktere enthüllt - und zwar das Faultier und das Chamäleon.

Schillernd und extravagant gekleidet kommt das Chamäleon daher. In absoluter Show-Pose mit Mikrofon präsentiert sich dieses Wunderwesen den Fans. Grün-blau schimmert der elegante Anzug, mit zwei Ringelschwänzen wird das Kostüm abgerundet. Dieses Tier verwandelt jede Bühne in einen Dancefloor. Doch wer passt in dieses Kostüm für die ProSieben-Liveshow „The Masked Singer“? Die Fans spekulieren schon wild.

„The Masked Singer“ 2020: Fans spekulieren um Identität des Chamäleons

Sofort fällt die schlanke Figur vom Chamäleon auf. Der Star muss gut in Form sein. Außerdem zeigt sich das Chamäleon in den Posts zur ProSieben-Show „The Masked Singer“ in sehr selbstbewussten Posen. Kurz nach Veröffentlichung der Fotos kommen die ersten Gerüchte auf. Es wird zum Beispiel auf Sänger und Moderator Ross Antony (45) getippt: „Von der Körperhaltung her sieht es aus wie Ross Antony.“

Eine weitere Fan-Spekulation ist der aktuelle Dschungelkönig Prince Damien (29). In Australien zeigte sich der Künstler extrem schlank und immer wieder in extravaganten Posen. Von der Statur kommt das Chamäleon vielleicht sogar zu dick für Prince Damien, aber ProSieben macht darauf aufmerksam, dass dieses Wunderwesen ein echter Verwandlungskünstler ist.

„The Masked Singer“ 2020: Moderator heizt Spekulation um Chamäleon-Identität an

Natürlich gehen die Spekulationen zu den ersten Enthüllungen für die zweite Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben noch viel weiter. Ein Fan denkt an „Sunrise Avenue“-Frontmann und „The Voice of Germany“-Juror Samu Haber (43).

Moderator Matthias Opdenhövel* heizt seinerseits die Spekulationen für den Staffelstart der ProSieben-Show am 10. März an. „So viel kann ich verraten: Wir haben ganz viele überraschende Namen. Ich bin super stolz auf die neuen zehn Stars.“ Konkrete Hinweise für das Chamäleon gibt er natürlich noch nicht. Auf die ersten Indizien müssen die Fans wohl oder übel noch warten.

„The Masked Singer“ startet am 10. März in die neue Staffel. ProSieben überrascht dabei mit einer weitreichenden Regeländerung.

