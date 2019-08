„The Masked Singer“: ProSieben mit großer Ankündigung, die viele Fans freuen wird

So überrascht wie Jurymitglied Ruth Moschner in dieser Szene, waren wohl auch einige Zuschauer von „The Masked Singer“ nach dieser frühzeitigen Ankündigung.

„The Masked Singer“ auf ProSieben steht kurz vor dem Finale. Vor dem Staffel-Ende gab es von ProSieben ein wichtiges Statement zu der beliebten Show.

Update vom 1. August 2019: Heute Abend fallen die Masken! Wir berichten in einem Live-Ticker über das Finale von "The Masked Singer".

Die Zuschauer sind begeistert, die Macher und die Verantwortlichen bei ProSieben ebenfalls. „The Masked Singer“ verzaubert die Fernsehwelt. Der Sender hat seine Fans nun mit einer Nachricht positiv überrascht: Das Format geht in die nächste Runde, 2020 soll es eine zweite Staffel geben.

Sender-Chef Daniel Rosemann und der Geschäftsführer der Produktionsfirma Endemol Shine Germany Magnus Kastner – die Macher von „The Masked Singer“ – bestätigten das gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. „‘The Masked Singer‘ hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen“, so Rosemann. „Hätte vor zwei Monaten jemand behauptet, dass in diesem Sommer die Leute darüber spekulieren, wer das Monster oder der Astronaut ist, wäre er ausgelacht worden“, meint der ProSieben-Senderchef.

Doch die Spekulationen sind weiterhin im vollen Gange. Erst am Donnerstag (25. Juli 2019) wird in der fünften Folge von "The Masked Singer" auf ProSieben der nächste Promi demaskiert. Welcher Promi diesmal seine Maske abnehmen muss, können Sie live in unseremLive-Ticker von "The Masked Singer" mitverfolgen.

„The Masked Singer“: ProSieben kündigt eine zweite Staffel an

Die Musikshow mit Quiz-Format hat einen Marktanteil von mehr als 27 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und steigende Gesamtreichweiten drei Woche in Folge. „Das zeigt die Magie von Live-Fernsehen“, sagt Rosemann. Ein echter Erfolg im Free-TV – die Ankündigung einer zweiten Staffel war da wohl nur noch Formsache.

In der ProSieben-Sendung treten Stars und Ex-Promis gegeneinander in einem Gesangswettbewerb an. Der Clou: Die Jury muss die Sänger erraten – die sind nämlich hinter aufwändigen Kostümen versteckt und geben nur nach und nach Hinweise auf ihre wahre Identität, stiften dabei regelrechte Verwirrung und amüsieren die Fans.

ProSieben verkündet Neuigkeit vor dem Finale von „The Masked Singer“

Am 1. August (Donnerstag) steigt das große Finale. Fünf Stars werden dann demaskiert, einer gewinnt. Vielleicht der Kudu, der als Moderator Daniel Aminati gehandelt wird? Oder doch einer der vielen anderen maskierten Stars? So sind zudem eine Woche vor dem Finale noch das Monster, der Engel, der Grashüpfer, der Astronaut und der Panther im Rennen.

Für ProSieben-Senderchef Rosemann ist jedenfalls schon klar: „Ich freue mich jetzt auf neue verrückte Masken im nächsten Jahr auf ProSieben.“ Wann genau das der Fall sein wird, ist noch nicht sicher. Gut möglich, dass die Fans der Sendung gar nicht mehr ein komplettes Jahr auf neue Promis in neuen, aufwändigen Kostümen warten müssen. Denn: „The Masked Singer“ stopfte in diesem Jahr das Sommerloch, lief trotzdem richtig gut an. Es könnte also sein, dass ProSieben die zweite Staffel bereits im Herbst oder in den Wintermonaten ausstrahlen wird – weil dann in der Regel noch mehr Menschen zu Hause vor dem Fernseher sitzen.

Erfolg von „The Masked Singer“ setzt sich in sozialen Medien fort

Doch egal zu welcher Jahreszeit, für den Geschäftsführer von Endemol Shine German, Markus Kastner, steht fest: „Diese einzigartige Show mit einem Mix aus Musik- und Rate-Spaß begeistert wirklich alle Altersgruppen und zieht ganze Familien in ihren Bann und auch in den sozialen Medien wird mitgeraten und spekuliert, wer hinter den aufwendig gestalteten Masken steckt. Wir freuen uns sehr, 2020 mit ProSieben in die zweite Runde zu gehen.“

