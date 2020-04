Schneller als Netflix: "The Mandalorian" auf Disney+ soll eine 3. Staffel bekommen

Die Konkurrenz ist nicht so schnell: Noch lange vor der Veröffentlichung der 2. Staffel, arbeitet Disney+ an einer Fortsetzung von "The Mandalorian".

Disney+ ist im März 2020 in Deutschland gestartet und seitdem können sich Abonnenten die neue "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" ansehen.

ist im März 2020 in Deutschland gestartet und seitdem können sich Abonnenten die neue "Star Wars"-Serie ansehen. Die 2. Staffel erscheint voraussichtlich im Herbst 2020.

Eine 3. Season soll ebenfalls schon in Produktion sein.

Netflix-Abonnenten kennen das Prozedere mittlerweile schon sehr gut: Sobald eine neue Serie auf dem Streamingdienst erscheint, dauert es einige Wochen, bis sich die Verantwortlichen für oder gegen eine Fortsetzung entscheiden. Das hängt meist damit zusammen, dass zunächst die Klickzahlen der 1. Staffel ausgewertet werden müssen. Anschließend steht zur Debatte, ob sich weitere Staffeln lohnen oder nicht.

Disney+ hingegen spart sich den Aufwand in Bezug auf die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian". Diese ist aktuell so erfolgreich, dass die 3. Staffel jetzt schon in Produktion geht - noch bevor die 2. Season überhaupt erschienen ist.

"The Mandalorian": 3. Staffel schon in Produktion - deutsche Fans eventuell nicht so erfreut

Viele Fans dürften mehr als zufrieden sein, dass mit "The Mandalorian" noch nicht so schnell Schluss ist. Doch sehen deutsche Abonnenten von Disney+ das genauso? Möglicherweise hält sich die Vorfreude noch etwas in Grenzen, da sich die Veröffentlichung der 1. Staffel bereits verzögerte. Nach dem Start des Streamingdienstes im März 2020 sind neue Folgen wöchentlich erschienen*, während Länder wie die USA die gesamte Staffel schon Ende 2019 zu sehen bekamen.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die 2. Season weltweit zur gleichen Zeit auf Disney+ zur Verfügung stehen wird. Sie soll voraussichtlich im Herbst 2020 erscheinen - sofern den Machern die Coronavirus-Pandemie* nicht in die Quere kommt.

Darum ist die 3. Staffel von "The Mandalorian" jetzt schon in Produktion

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von "The Mandalorian"* sind abgeschlossen, weshalb Serien-Schöpfer Jon Favreau laut Variety jetzt schon an der nächsten Season tüfteln soll. Insider haben dem Magazin verraten, dass die Design-Abteilung sogar schon seit mehreren Wochen an Konzepten für die 3. Staffel arbeitet. Die genannte Abteilung ist auch der Grund, weshalb die Produktion so früh beginnt, denn sie braucht im Regelfall eine lange Vorlaufzeit.

Wann die 3. Season von "The Mandalorian" voraussichtlich erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

