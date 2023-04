The Mandalorian: Die Rückkehr - Kritik zum 3. Staffelfinale

Szenenfoto aus der Folge „Die Rückkehr“ der Serie „The Mandalorian“ © Disney+

Mit „Die Rückkehr“ endet die dritte Staffel von „The Mandalorian“ bei Disney+. Din Djarin, Bo-Katan Kryze und ihre neuen und alten mandalorianischen Freunde und Verbündete müssen ihrem alten Feind Moff Gideon auf dessen Stützpunkt auf Mandalore die Stirn bieten.

Die Mandalorianer kämpfen auf ihrer verwüsteten Heimatwelt gegen die Truppen des zurückgekehrten Moff Gideon (Giancarlo Esposito, „Breaking Bad“). Dieser will die zusammengestellte Weltraumflotte der Kriegerkaste zerstören.

Din Djarin (Pedro Pascal, „The Last of Us“) wurde von Gideons Leuten gefangengenommen, kann jedoch von Grogu an Bord des steuerbaren Kampfdroiden IG-12 befreit werden. Sowohl Djarin als auch Gideon suchen die persönliche Konfrontation. Aus diesem Grund schickt der Mando seinen R5-Astrodroiden auf die Suche nach Gideons Zentrale. Axe Woves (Simon Kassianidis, „Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D.“) fliegt derweil mittels seines Jetpacks zum Flaggschiff der Mandalorianer, um dieses als Köder für Gideons TIE-Jäger einzusetzen.

Din weiß mittlerweile, wo er nach seinem Feind suchen muss. Auf dem Weg zu ihm kommt er an den Behältnissen mit den noch unausgereiften Klonen vorbei und stellt fest, dass es sich dabei allesamt um Duplikate Gideons handelt. Kurzerhand zerstört er die Zylinder mitsamt den Klonen. Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff, „Battlestar Galactica“) und die anderen Mandalorianer konnten mittlerweile aus der Basis entkommen und ziehen sich zunächst in ein bepflanztes Höhlensystem zurück, das die Überlebenden der Angriffe auf Mandalore angelegt haben. Von dort aus rufen sie Unterstützung herbei und ziehen anschließend in einen Jetpack-Luftkampf gegen Gideons Truppen. Was sonst passiert und wie der Staffelabschluss gelungen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)