The Mandalorian: Die Minen von Mandalore - Kritik

Szenenfoto aus der Episode Die Minen von Mandalore der Serie The Mandalorian © Disney+

In der zweiten Episode der dritten Staffel von The Mandalorian auf Disney+ fliegt unser Held nach kurzem Zwischenstopp bei einer alten Freundin zum verwüsteten Planeten Mandalore. Dort will er sich im wahrsten Sinn des Wortes von seiner Schuld reinwaschen...

Ehe Mando Din Djarin (Pedro Pascal, „The Last of Us“) nach den erhaltenen Hinweisen nach Mandalore fliegt, steuert er zunächst Tatooine an, um dort seine alte Freundin Peli Motto (Amy Sedaris) zu besuchen und eventuell die gesuchte Ersatzgedächtniseinheit für seinen Droiden-Freund IG-11 zu erhalten. Peli und ihre befreundeten Jawas können jedoch auch nicht weiterhelfen.

Stattdessen dreht die quirlige Mechanikerin ihm einen alten R5-Astromechdroiden an, der offenbar zur Emotion Furcht in der Lage ist. Gemeinsam bricht das nunmehrige Trio Mando, Grogu und Droide nach Mandalore auf.

Der Planet ist zwar schwer angeschlagen, doch ergeben Mandos Messungen, dass seine Atmosphäre immerhin atembar ist. Als Din Djarins neuer Droidenfreund in einer Höhle verschwindet und dieser auf die Suche nach ihm geht, wird er von einer Horde aggressiver Alamiten angegriffen, den reptilienartigen Brachland-Bewohnern von Mandalore, die er jedoch besiegen kann. Was sonst passiert und wie die Episode gelungen ist, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)