The Last of Us: Woher kennt man Riley-Darstellerin Storm Reid?

Teilen

Storm Reid in verschiedenen Rollen aus ihrer Karriere © IMAGO/OWN/Netflix/HBO

In der Erfolgsserie The Last of Us spielt Storm Reid Riley, eine jüngst erst erschienene Schlüsselfigur aus der Vergangenheit von Ellie. Doch auf der Mattscheibe ist die Darstellerin kein Neuling mehr. Was hat die 18-Jährige bereits alles gemacht hat?

Riley steht in der Serie „The Last of Us“ (hier zur Kritik der sechsten Episode) in den Startlöchern, um mehr Gewicht in der Story zu übernehmen. Die Wegbegleiterin aus alten Zeiten Ellies zeigt sich als charmante und interessante Figur, über die man gerne mehr erfahren dürfte. Ob dem so ist, wird sich noch zeigen. Über die Darstellerin selbst gibt es hingegen schon so einiges zu erfahren.

2016: Sleight - Tricks & Drugs & Zauberei

In dem Film „Sleight“ aus dem Jahr 2016 spielt Storm Reid die Rolle der Tina. Der Film handelt von einem jungen Straßenmagier namens Bo, der versucht, sich und seine Schwester nach dem Tod ihrer Mutter über Wasser zu halten. Tina ist seine junge Nachbarin, die eine Freundschaft mit ihm aufbaut und ihm neue Hoffnung gibt. Weitere Stationen und Bilder aus der Vergangenheit von Storm Reid finden Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)