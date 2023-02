The Last of Us: Woher kennt man Melanie Lynskey?

Teilen

Melanie Lynskey in verschiedenen Rollen © IMAGO/ Collage: Serienjunkies

Melanie Lynskey hat in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, die sich tief ins popkulturelle Gedächtnis von Generationen eingebrannt haben. In The Last of Us ist sie als Antagonistin zu sehen. Woher kennt man die neuseeländische Darstellerin?

„The Last of Us“-Darstellerin Melanie Lynskey wurde 1977 in Neuseeland geboren. Doch in Hollywood ist sie bei weitem kein Neuankömmling mehr. Nach einer bahnbrechenden ersten Rolle in dem Film „Heavenly Creatures“ eroberte sie die Filmmetropole mit ihrer komplexen Darstellung von vielschichtigen Frauenfiguren. Sie kann auf ihre ganz eigene Weise urkomisch und auch angsteinflössend sein. Die Castingdirektoren wissen das zu schätzen und so kann die Darstellerin stets die Angebote mit dem besonderen Etwas annehmen. Über die Jahre ist sie in mehreren Produktionen zu sehen gewesen, die sich einen Platz in der Geschichte der Popkultur verdient haben.

1994: Heavenly Creatures

Melanie Lynskey und Kate Winselt in Heavenly Creatures © IMAGO

Ausgewählt wurde sie für ihre „ruhige Intensität“, doch es hätte keinen lautere Start für Melanie Lynskey in ihre Schauspielkarriere geben können. Als Castingleute an ihre Highschool kamen um die Rolle in dem Film „Heavenly Creatures“ zu besetzen, stach die junge Neuseeländerin 500 andere Bewerberinnen aus. Das Drama über zwei Teenagerinnen, die ein grausames Verbrechen begehen, wurde zu einem internationalen Hit und ist bis heute von großer Wichtigkeit in der neuseeländischen Filmgeschichte. An ihrer Seite spielte Kate Winslet, die beiden wurden während der Dreharbeiten enge Freundinnen. Regie führte Peter Jackson. Wo Melanie Lynskey sonst noch mitgespielt hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke)