The Last of Us: Woher kennt man Maria-Darstellerin Rutina Wesley?

Rutina Wesley in verschiedenen Rollen ihrer Karriere © IMAGO/ The CW/ MTV Films/ OWN/ HBO

Rutina Wesley ist seit ihrem Karrierestart durchgehend in der Serienwelt präsent. Sie hat in mehreren langlebigen Serien mitgespielt und auch immer wieder Gastauftritte in Erfolgsserien gemacht.

In der sechsten Episode der Serie „The Last of Us“ hat Rutina Wesley eine wichtige Rolle inne. An ihrer Hand lernen die Zuschauer:innen die Siedlung kennen, in der Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) aufgenommen wurde. Wesley spielt Tommys Frau Maria, die zu den führenden Köpfen der Gemeinschaft gehört, die von Joel und Ellie besucht wird. Es ist für Serienjunkies beiweitem nicht das erste Mal, dass sie Rutina Wesley in einer tragenden Rolle sehen.

2008-2014: True Blood

Rutina Wesley in True Blood © HBO

In der Fernsehserie „True Blood“ hatte Rutina Wesley die Rolle von Tara Thornton, einer Kindheitsfreundin der Hauptfigur Sookie Stackhouse, gespielt von Anna Paquin. Tara wurde im Laufe der Serie mit vielen, oft tragischen Herausforderungen konfrontiert wird, darunter Gewalt, Drogenmissbrauch und verlorene Liebe. Wesley war in allen sieben Staffeln der Serie von 2008 bis 2014 dabei und erhielt zahlreiche positive Kritiken für ihre Darstellung der Tara. Wo man die beliebte Darstellerin noch sehen kann, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)