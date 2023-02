The Last of Us: Woher kennt man Ellie-Darstellerin Bella Ramsey?

Bella Ramsey

Bella Ramsey ist zarte 19 Jahre alt und hat schon in mehreren namhaften Produktionen erinnerungswürdige Rollen gespielt. Nun ist sie als Ellie in The Last of Us zu sehen. Woher kennt man die Darstellerin denn sonst noch?

Die britische Schauspielerin Bella Ramsey steht seit ihrem vierten Lebensjahr auf der Bühne und hat mit ihren 19 Jahren bereits einige große Rollen gespielt. Geboren wurde sie in der Stadt Nottingham. Einen großen Teil ihrer Schulbildung hat sie online an der InterHigh School abgelegt. Nach der Teilnahme an einem Television Workshop bewarb sie sich um professionelle Rollen. Lange musste sie nicht warten. Gleich ihre erste Rolle verschaffte ihr eine internationale Fangemeinde. Aktuell ist sie in der Videospiel-Adaption „The Last of Us“ zu sehen.

2016 - 2019: Game of Thrones

Bella Ramsey in Game of Thrones © HBO

2016 ergatterte Bella Ramsey die Rolle der Lyanna Mormont in der Hitserie „Game of Thrones". Sie erschien das erste Mal in der sechste Staffel und wurde von vielen als Star der Season gefeiert.