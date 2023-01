The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur zweiten Folge

Teilen

The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur Episode Infected (1x02) © HBO 2023

Die Serienjunkies-Podcast-Besprechungen zu The Last of Us gehen weiter. Hanna Huge und Adam Arndt sind zusammen mit Tess, Ellie und Joel unterwegs und gruseln sich vor Pilzen. Kann die zweite Folge noch mehr begeistern als die erste?

Mit der Episode „Infected“ geht es bei „The Last of Us“ und mit den wöchentlichen Podcasts von Hanna Huge und Adam Arndt bei SERIENJUNKIES.DE® weiter. Yay! Die beiden gehen auf einige kleine Richtigstellungen zur ersten Folge ein, empfehlen den Podcast der Macher ausdrücklich und erklären, warum diese Episode vieles besser macht als das Debüt.

Allerdings gibt es auch einen vortrefflichen Grund für die Überlänge der in der letzten Woche besprochenen ersten Folge der Produktion. Welche Worldbuilding-Elemente fallen besonders auf? Wächst uns Ellie (Bella Ramsey) doch mehr ans Herz als gedacht? Den Podcast hören Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)