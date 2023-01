The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur dritten Episode

Szenenfoto aus der The Last of Us Episode Long Long Time (1x03) © HBO/Serienjunkies.de

In der Besprechung zur Episode Long Long Time der Videospieladaption fallen Begriffe wie beste Episode des Jahres. Zurecht? Hanna Huge und Adam Arndt besprechen die ganz besondere Folge der HBO-Serie. Warum ist sie so herausragend?

Mit der Episode „Long Long Time“ geht es bei „The Last of Us“ und mit den wöchentlichen Podcasts von Hanna Huge und Adam Arndt bei SERIENJUNKIES.DE® weiter. Und es könnte sein, dass Craig Mazin, Neil Druckmann und Co ein Kunststück geschaffen haben, was den wenigsten gelingt. Zwei Fünf-Sterne-Folgen hintereinander?!

Warum überschlagen sich die Podcastenden mit Komplimenten zur Folge (hier zur Kritik)? Warum hat „The Walking Dead“ so etwas in 177 Folgen nie hinbekommen und wie weicht das alles von der Game-Vorlage ab? Welche Easter Eggs wurden auf Anhieb entdeckt und welche Momente brachten die Tränen zum Fließen? Den Podcast zur dritten Folge von „The Last of Us“ finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)