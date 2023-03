The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zum Staffelfinale

Szenenfoto aus der Episode Look for the Light von The Last of Us © HBO

Das vorläufige Ende von The Last of Us mit der Episode Look for the Light ist hier. Adam Arndt und Hanna Huge von den Serienjunkies gehen auf Stadt-Safari mit Ellie und Joel und freuen sich über eine besondere Szene, während die Einleitungsszene für einiges Stirnrunzeln sorgt. Wie ist das Staffelfinale gelungen?

Nach neun Folgen ist die erste Staffel der Serie „The Last of Us“ Geschichte. Adam Arndt und Hanna Huge sind im Podcast etwas wehmütig darüber, freuen sich aber auch auf einige ausstehende Stationen auf der Reise von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal).

Dennoch bietet auch das Ende, was der Vorlage sehr nahekommt, Bedarf für Gesprächsstoff. Gerade die neue Einleitungsszene spaltet die Meinungen. War diese neue Info produktiv oder wird das noch neue Probleme schaffen? Den Podcast mit Spoilerteil über Staffel 2 hören Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)