„The Last of Us“-Serie: „Game of Thrones“-Fanlieblinge spielen die Hauptfiguren Ellie und Joel

HBO produziert eine Serie, basierend auf dem Gaming-Hit „The Last of Us“. Nun wurden die Hauptdarsteller bekanntgegeben. Beide Stars spielten in „Game of Thrones“ mit.

Anfang 2020 kündigte HBO an, das beliebte PlayStation-Game „The Last of Us“ als Serie* umsetzen zu wollen. Viele Details verriet der Sender anfangs noch nicht. Nun steht aber fest, welche Darsteller die Hauptfiguren Ellie und Joel verkörpern werden. Voraussichtlich bekommen die Fans zwei Schauspieler zu Gesicht, mit denen das Unternehmen bereits an „Game of Thrones“ arbeitete. Insbesondere die zukünftige Ellie-Darstellerin galt damals als Fanliebling unter den Zuschauern des Fantasy-Epos.

„The Last of Us“-Serie: Fan-Wünsche zur Besetzung wurden nicht erfüllt

Nachdem sich die Nachricht zur kommenden „The Last of Us“-Serie verbreitet hatte, diskutierten Fans der Videospiele über eine mögliche Besetzung. Im Zusammenhang mit Joel wurde damals tatsächlich der Name eines „Game of Thrones“-Stars mehrmals genannt: Nikolaj Coster-Waldau, der Jamie Lannister verkörperte. Ein Darsteller aus dem Fantasy-Hit ist es am Ende tatsächlich geworden, allerdings nicht Coster-Waldau. Stattdessen ergatterte Pedro Pascal (Oberyn Martell) den Part für die kommende Adaption, berichtet das Magazin Deadline. Das mag für viele überraschend sein, da der Darsteller gleichzeitig die Hauptrolle in der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ übernimmt. Scheinbar hat Pascal genug Zeit, um an zwei Produktionen gleichzeitig zu arbeiten.

Die Besetzung der Figur Ellie steht ebenfalls fest. Fans hofften unter anderem auf „Interstellar“-Star Mackenzie Foy oder „Unbelievable“-Schauspielerin Kaitlyn Dever. Die Wahl fiel laut The Hollywood Reporter aber auf „Game of Thrones“-Fanliebling Bella Ramsey (Lyanna Mormont). Obwohl sie in der Fantasy-Serie nur eine sehr kleine Rolle hatte, eroberte sie durch ihre strenge, aber gekonnte Darstellung der Lyanna die Herzen vieler Fans. Als Ellie hat Ramsey die Chance, sich in einer Hauptrolle zu beweisen.

„The Last of Us“-Serie: Die wichtigsten Details zur 1. Staffel

Die Produktion der 1. Staffel steht derzeit noch ganz am Anfang. Zunächst möchte HBO zusammen mit Sony eine Pilot-Folge drehen. Anschließend wird entschieden, ob es überhaupt eine 1. Season geben wird oder nicht. Entsprechend ist es derzeit noch unklar, welcher Streamingdienst die Serie hierzulande anbieten wird. Da HBO Max voraussichtlich in diesem Jahr nach Europa kommt, werden die Folgen aber womöglich auf dieser Plattform online gestellt.

Die Serie orientiert sich an der Handlung der bereits veröffentlichten PlayStation-Games. In der Geschichte kommt es zu einer Katastrophe, die unzähligen Menschen das Leben kostet und ein tödliches Virus freisetzt. Inmitten des Chaos erhält der Schmuggler Joel den Auftrag, sich um den Teenager Ellie zu kümmern. Die beiden finden bald schon heraus, dass das junge Mädchen einen großen Teil zur Rettung der Menschheit beitragen könnte. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

