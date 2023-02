The Last of Us: Kritik der sechsten Episode

Szenenfoto aus der der Episode Kin der Serie The Last of Us © HBO

Mit Kin liefert The Last of Us eine nächste Highlight-Episode ab, die wunderschöne Landschaftsaufnahmen liefert, aber auch einige Performances, die überzeugen. Dabei stehen wieder einmal Charakterbeziehungen im Zentrum.

„The Last of Us“ von HBO zeigt in der Episode „Kin“ wieder einmal allen anderen, wie Post-Apokalypse mit Charakterfokus geht und präsentiert eine weitere Ausgabe, die sich mühelos die Höchstwertung verdient.

Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) haben drei weitere Monate gemeinsam überlebt und die Geschichte springt in den eiskalten Winter. Joel bricht bei einem älteren Ureinwohnerpärchen ein, die abseits vom Rest der Zivilisation überleben konnten, indem der Mann beispielsweise Hasen erlegt.

Anders als in anderen Fällen sieht die Frau aber ein, dass ein Kampf nicht zielführend wäre, zumal ihre Waffe eh ein paar Meter entfernt war. Stattdessen hat sie Joel sogar Suppe gemacht. Ellie versteckt sich im oberen Teil des Häuschens und kommt gegen Joels Anweisung sofort runter, als die Frau sie erwähnt. Mit einigen Drohungen will Joel aus ihnen eine Wegbeschreibung zu Tommy (Gabiel Luna) erhalten. Wie die sechste Episode abschneidet, lesen Sie bei Serienjunkies.de.(Adam Arndt)