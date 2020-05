"The Last Kingdom": Wird es eine 5. Staffel auf Netflix geben?

Die 4. Staffel von "The Last Kingdom" ist Ende April 2020 auf Netflix erschienen.

Am 26. April 2020 ist die 4. Staffel von "The Last Kingdom" auf Netflix gestartet. Wird die Serie über Uhtred von Bebbanburg noch einmal verlängert?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 4. Staffel von "The Last Kingdom"+++

Seit dem 26. April 2020 steht die 4. Staffel von "The Last Kingdom" auf Netflix zur Verfügung.

auf zur Verfügung. Die Serie basiert auf der Uhtred-Saga von Autor Bernard Cornwell .

von Autor . Fans hoffen nun auf eine 5. Staffel der Serie.

Nach circa 17 Monaten ging die Netflix-Serie "The Last Kingdom" in die vierte Runde. Lange Zeit wussten die Fans nicht, wann es endlich weitergeht, da sich die Macher nicht zu einem Startdatum äußerten. Stattdessen versorgten sie die Zuschauer auf Instagram mit unzähligen Backstage-Fotos*. Wenige Wochen vor dem Start der 4. Staffel gab Netflix schließlich Details zur Veröffentlichung der zehn neuen Folgen bekannt.

Fans stellen sich nun aber bereits die nächste Frage: Wird es eine 5. Staffel der Serie geben?

"The Last Kingdom": Geschichte ist nach der 4. Staffel noch nicht zu Ende

Die historische Serie "The Last Kingdom" basiert auf der Uhtred-Saga von Schriftsteller Bernard Cornwell. Der Autor hat mehrere Romane veröffentlicht, die noch genug Stoff für weitere Staffeln bieten. Und tatsächlich scheint Uhtreds Geschichte nach der 4. Staffel der Serie noch lange nicht abgeschlossen zu sein. So hat es der Protagonist beispielsweise noch immer nicht geschafft, seine Heimat Bebbanburg zurückzuerobern.

Da dieser wichtige Handlungsstrang in der 4. Staffel nur teilweise thematisiert wurde, scheinen sich die Macher der Serie noch etwas Spielraum für kommende Seasons offen zu lassen. Bedeutet das also, dass eine 5. Staffel definitiv gedreht wird?

Wird eine 5. Staffel von "The Last Kingdom" auf Netflix erscheinen?

Ob eine 5. Staffel von "The Last Kingdom" produziert wird oder nicht, steht derzeit in den Sternen. Netflix hat sich noch nicht zu einer Fortsetzung geäußert und vermutlich müssen die Fans auch noch einige Wochen auf ein Statement warten.

Falls der Dreh einer 5. Staffel in Auftrag gegeben wird, könnte es allerdings zu Verzögerungen wegen des Coronavirus* kommen. Normalerweise liegen circa eineinhalb Jahre zwischen den einzelnen Staffeln der Serie. Möglicherweise dauert die Produktion einer weiteren Fortsetzung nun aber länger. Von diesem Problem wären übrigens nicht nur die Macher von "The Last Kingdom" betroffen. Auch die Veröffentlichungen von neuen Staffeln der Serien "The Witcher"* oder "Stranger Things"* könnten sich auf unbestimmte Zeit verschieben.

