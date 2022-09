„The Crown“ geht weiter – Das Startdatum der fünften Staffel mit Lady Diana auf Netflix ist endlich bekannt

Von: Janine Napirca

Die beliebte Netflix-Serie um das britische Königshaus geht in die nächste Runde. Wann die fünfte Staffel „The Crown“ startet, lesen Sie hier.

Hatten loyale Fans der britischen Royals bis vor kurzem noch Sorge, dass „The Crown“ aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II. abgesetzt werden könnte, so überraschte Netflix Zuschauerinnen und Zuschauer nun mit dem Startdatum der fünften Staffel von „The Crown“. Wann die biografisch angehauchte Erfolgsserie um die britische Königsfamilie endlich weiter geht, erfahren Sie im Folgenden.

Wann startet die fünfte Staffel von „The Crown“ auf Netflix?

Endlich ist es so weit: Das Startdatum für die Fortsetzung der erfolgreichen Netflix-Serie rund um Queen Elizabeth II. ist bekannt. Bislang waren vier Staffeln bei dem Streamingdienst verfügbar. Ab dem 9. November 2022 können Sie die fünfte Staffel „The Crown“ bei Netflix streamen und bei den dramaturgisch aufgearbeiteten Höhe- und Tiefpunkten der britischen Königsfamilie vor den Bildschirmen mitfiebern.

Eine zentrale Rolle in der fünften Staffel „The Crown“ bei Netflix wird der Tod von Lady Diana, dargestellt von Elizabeth Debicki, spielen. © Netflix

Wer spielt die Queen, Lady Diana und Prinz Charles in der fünften Staffel „The Crown“ bei Netflix?

Auch in der fünften Staffel werden aufgrund des Zeitsprungs die Rollen der Queen, des Prinzen Philip, der Prinzessin Margaret und Co. neu besetzt. Wer Lady Diana in Staffel 5 von „The Crown“ spielen wird und woher sie das ein oder andere Gesicht kennen könnten, entnehmen Sie folgender Tabelle.

Besetzung der fünften Staffel „The Crown“ auf Netflix:

Rolle Schauspieler/Schauspielerin Bekannt aus Queen Elizabeth II. Imelda Staunton Harry Potter Philip Mountbatten Jonathan Pryce Game of Thrones Prinzessin Margaret Lesley Manville Maleficent Queen Mum Marcia Warren Vicious Prinzessin Anne Claudia Harrison The Cat’s Meow Prinz Charles Dominic West Star Wars Camilla Parker Bowles Olivia Williams The Sixth Sense Lady Diana Elizabeth Debicki The Great Gatsby John Major Jonny Lee Miller Dark Shadows Norma Major Flora Montgomery Brendan trifft Trudy Prinz Andrew James Murray Defiance

Netflix: Worum wird es in Staffel 5 „The Crown“ gehen?

Die fünfte Staffel „The Crown“ soll in den 90er Jahren spielen und vermutlich einige spannende Ereignisse in der britischen Königsfamilie thematisieren. Da wären zum einen die Scheidungen der Kinder der Queen – Prinzessin Anne und Prinz Andrew. Zum anderen ist natürlich auch der Tod von Lady Diana 1997 sehr prägend gewesen und dürfte in Staffel 5 von „The Crown“ eine große Rolle einnehmen. Außerdem war Queen Elizabeth II. nach einem Brand mit der Restaurierung von Schloss Windsor beschäftigt. Ob sich in der neuen „The Crown“-Staffel Prinz William und Kate Middleton bereits begegnen, oder ob der Handlungsstrang in die sechste Staffel fällt? Da müssen Sie sich wohl überraschen lassen.

Wann wird die sechste Staffel „The Crown“ auf Netflix zu sehen sein?

Wann die Serie nach der fünften Staffel mit der sechsten und zugleich letzten Staffel „The Crown“ zu Ende gehen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Der Drehbuchautor Peter Morgan geht nach dem Tod von Queen Elizabeth II. allerdings von einer Drehpause aus Pietätsgründen aus. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich Netflix-Zuschauerinnen und -Zuschauer noch eine Weile gedulden müssen, bis die Serie „The Crown“ endgültig zu Ende geht.