The Blacklist: Staffel 10 jetzt auch mit deutscher Synchronisation bei Amazon

Poster zur Serie The Blacklist © NBC

Die zehnte und letzte Staffel von The Blacklist läuft derzeit im US-Fernsehen und ist auch hierzulande als Stream verfügbar. Schneller als gewohnt, sind die aktuellen Episoden nun auch mit deutscher Synchronisation bereit.

Aktuell wird in den USA die zehnte und letzte Staffel von „The Blacklist“ ausgestrahlt. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es die Finalstaffel zum Streamen. Meist sind solch zeitnah importierte Episoden zunächst nur in der Originalfassung verfügbar, doch nun gibt es schneller als gewohnt auch eine deutsche Synchronisation der Folgen. Zu kaufen gibt es die komplette finale Season derzeit in HD bei Amazon Prime Video oder auch iTunes.

Im Interview gegenüber seinem Sender sprach der Hauptdarsteller James Spader kürzlich über den bevorstehenden Abschied: „Ich denke, wenn die Show über dieses Jahr hinausgehen würde, würde sie zu einer ganz anderen Show werden.“ Weitere Infos zur Serie Blacklist und zur zehnten Staffel lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)