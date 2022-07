Krasse Änderung in Staffel 10 von „The Blacklist“ – was passiert mit Red?

Von: Janine Napirca

Die Macher von „The Blacklist“ wollen nach so vielen Jahren die US-amerikanische Thrillerserie in eine andere Richtung lenken. Für Protagonist Red wendet sich das Blatt.

Bereits die 9. Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie „The Blacklist“ hat sich im Vergleich zu den vorherigen Staffeln verändert. Denn sie setzt zwei Jahre nach dem tragischen Ende der 8. Staffel ein. Die Task Force und frühere Allianzen gibt es nicht mehr, stattdessen geht jeder zunächst seinen eigenen Weg. Die Figuren offenbaren neue Charaktereigenschaften und die Karten werden ganz neu gemischt.

Wann startet die 9. Staffel von „The Blacklist“ bei Netflix?

Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix müssen sich allerdings bis zur 10. Staffel von „The Blacklist“ noch gedulden. Ab 26. Juni 2022 ist erst einmal die 9. Staffel der Erfolgsserie mit James Spader alias Red auf Netflix verfügbar. Netflix hat für seine Nutzerinnen und Nutzer aber noch weitere, langersehnte Neuheiten ab Juni im Programm. Die 10. Staffel „The Blacklist“ wird auf Netflix erst ungefähr einen Monat nach der Ausstrahlung aller Episoden im US-Fernsehen zu sehen sein.

Achtung Spoiler, wenn Sie die 9. Staffel noch nicht gesehen haben, lesen Sie nicht weiter.

Im Vergleich zur 4. Staffel hat sich bei „The Blacklist“ einiges getan. Staffel 9 und 10 der Thrillerserie um Red (James Spader) klingen vielversprechend. © NBC/Imago

Was passiert in Staffel 10 von „The Blacklist“ mit Red?

In der 10. Staffel von „The Blacklist“ wendet sich das Blatt für Red. Einem Bericht von Filmstarts.de zufolge, sind es in der Staffel, die ab Herbst in den USA ausgestrahlt wird, die Blacklister, die Red aka James Spader jagen. In Deutschland wird man Staffel 10 von „The Blacklist“ parallel bei Anbietern wie iTunes oder Amazon Prime Video im Originalton kaufen können. Wer „The Blacklist“ durch ein Netflixabo kostenlos sehen möchte, muss sich noch etwas gedulden.

Darum geht es in der 9. Staffel von „The Blacklist“, die am 26. Juni 2022 auf Netflix erscheint

In der 9. Staffel erfährt Red, dass ein enger Vertrauter ihn betrogen hat und sogar versucht, Reds Rolle in der Task Force zu übernehmen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem chinesischen Spion Wujing (Chin Han). Er will sich rächen, andere Blacklister auf seine Seite ziehen, um gemeinsam Jagd auf Red zu machen. (jn)