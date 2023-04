The Big Bang Theory: Spin-off bei HBO Max geplant

big bang.jpg © CBS/Warner Bros.

Zwei Serien aus dem „The Big Bang Theory“-Kosmos sind noch nicht genug, also muss noch eine dritte her. Diesmal aber wohl nicht bei CBS, sondern bei HBO Max aka bald Max. Chuck Lorre wird wieder beteiligt sein, aber Details sind noch rar.

„It all started with a big bang...“ Nun soll das Serienuniversum von „The Big Bang Theory“, was bislang aus zwölf Staffeln des Originals besteht und mit sechs Staffeln des Prequels „Young Sheldon“ ergänzt wird, weiter expandieren. Weil auch der erste Ableger auf das Serienende zusteuert, will Warner Bros. Discovery Nachschub haben. Und zwar für den Streamingdienst HBO Max, der bald nur noch Max heißen soll. Details sind noch keine bekannt, außer, dass Produzent Chuck Lorre irgendwie wieder die Finger im Spiel haben wird.

„Young Sheldon“ mit Iain Armitage als junges Genie ist in der sechsten Season weiterhin eine der erfolgreichsten Sitcoms des Networks CBS, könnte aber nach der bereits bestellten siebten Staffel enden. Noch sind es momentan 7,22 Millionen Zuschauer die Woche und ein Rating von 0.59. Allerdings sinkt die Bedeutung von Network-Sendern im Zeitalter des Streamings immer weiter, sodass das neue Spin-off direkt für den VoD-Anbieter erdacht werden soll. Weitere lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)