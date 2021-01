„The Big Bang Theory“: Das machen die Serien-Stars heute

Über ein Jahr hatten die „Big Bang Theory“-Stars Zeit, sich nach dem Serien-Ende umzuorientieren. Welchen Projekten haben sich die Darsteller seither gewidmet?

Vermissen Sie die gemütlichen Fernsehabende, an denen neue Folgen von „The Big Bang Theory“ liefen? Wenn ja, bleibt zumindest ein kleiner Trost: ProSieben sendet noch immer regelmäßig Wiederholungen*. Neue Episoden wird es aber nicht mehr geben. Bereits im Jahr 2019 ging die Nerd-Sitcom nach der 12. Staffel zu Ende. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Darsteller die Schauspielerei endgültig aufgegeben haben. Im Gegenteil: Sie wirkten seitdem in verschiedenen Film- und Serien-Produktionen mit – und nicht alle davon zählen zum Comedy-Genre. Wir verraten, wohin es die Schauspieler von Sheldon, Leonard, Penny & Co. in den letzten Monaten verschlagen hat.

„The Big Bang Theory“: Das machen die Darsteller von Sheldon, Leonard, Howard und Raj heute

Sheldon-Darsteller Jim Parsons: Einen freudigen Start ins Jahr 2020 hatte der „Big Bang Theory“-Star Jim Parsons nicht unbedingt. Gleich während der ersten Corona-Welle infizierte er sich mit dem Virus. Er und sein Ehemann haben die Krankheit aber gut überstanden. In den letzten Monaten hatte er deshalb genug Zeit, sich neuen Projekten zu widmen. So übernahm er in dem „Big Bang Theory“-Spin-Off „Young Sheldon“ beispielsweise die Sprecher-Rolle. Zu sehen ist er außerdem in den Netflix-Produktionen „The Boys in the Band“ und „Hollywood“, die 2020 erschienen sind. Die Film-Datenbank IMDb nennt ihn außerdem als Hauptdarsteller der Komödie „So Much“, welche voraussichtlich dieses Jahr erscheinen soll.

Leonard-Darsteller Johnny Galecki: Im Vergleich zu Parsons lässt es Johnny Galecki derzeit ruhiger angehen. Lediglich in der Sitcom „Die Conners“ ist er als Nebendarsteller eingeplant. Leider stellt aktuell kein Streamingdienst das Spin-Off der Serie „Roseanne“ zur Verfügung. Da es aber weiterhin erfolgreich läuft und sogar um eine 3. Staffel verlängert wurde, könnte es durchaus sein, dass sich bald schon eine Plattform um die Streaming-Rechte bemüht.

Howard-Darsteller Simon Helberg: Nach dem Ende der erfolgreichen Sitcom, hat sich Simon Helberg vorerst keinen namhaften Projekten zugewandt. Das wird sich allerdings bald ändern: IMDb listet einen kommenden Musical-Film mit dem Titel „Annette“ auf, in dem er zusammen mit Adam Driver und Marion Cotillard auftreten soll. Zudem wird er im Drama „As Sick as They Made Us“ zu sehen sein, das von keiner Geringeren, als „Big Bang Theory“-Kollegin Mayim Bialik (Amy) geschrieben wurde. Sie wird außerdem Regie führen, anstatt selbst im Film aufzutreten.

Raj-Darsteller Kunal Nayyar: Schauspielerisch hat sich Kunal Nayyar etwas zurückgezogen und stattdessen mehrere Synchronsprecherrollen übernommen. Nach dem „Big Bang Theory“-Ende war er lediglich im Familienfilm „Denke wie ein Hund“ sowie in einer Folge der Serie „Criminal: Vereinigtes Königreich“ zu sehen. Voraussichtlich soll er in einer weiteren Thriller-Serie mit dem Titel „Suspicion“ auftreten.

„The Big Bang Theory“: Das machen die Darstellerinnen von Penny, Bernadette und Amy heute

Penny-Darstellerin Kaley Cuoco: Sie können sich Kaley Cuoco nur in Comedy-Produktionen vorstellen? Dann dürfte Sie die Mystery-Serie „The Flight Attendant“ umso mehr überraschen. Cuoco übernimmt darin die Hauptrolle einer Flugbegleiterin, die plötzlich neben einem ermordeten Mann aufwacht. In Deutschland ist die HBO-Serie derzeit auf keiner Plattform zu finden. Da es Pläne gibt, den Streamingdienst HBO Max hierzulande anzubieten, könnte „The Flight Attendant“ dem deutschen Publikum aber bald schon zur Verfügung stehen. Neben dieser Produktion, spricht Cuoco außerdem die Rolle der Harley Quinn in der gleichnamigen Zeichentrickserie von 2019.

Bernadette-Darstellerin Melissa Rauch: Nach dem Ende von „The Big Bang Theory“ hat sich Melissa Rauch vorerst auf Rollen als Synchronsprecherin konzentriert. So sprach sie beispielsweise ein Tier im Film „Cats & Dogs 3 – Pfoten vereint!“ sowie eine Figur in der Zeichentrickserie „Animaniacs“. Bislang scheint sie keine Pläne zu verfolgen, noch einmal vor die Kamera zurückzukehren.

Amy-Darstellerin Mayim Bialik: In der Nerd-Sitcom spielte sie eine von vielen Hauptrollen, nun steht sie aber ganz alleine im Rampenlicht: Seit 2021 tritt Mayim Bialik als Katzencafé-Besitzerin in der Comedy-Serie „Call Me Kat“ auf. Gleichzeitig arbeitet sie an dem Drama „As Sick as They Made Us“, in dem sie zum ersten Mal Regie führen möchte. Als Darsteller konnte Bialik ihren ehemaligen „Big Bang Theory“-Kollegen Simon Helberg (Howard) gewinnen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

