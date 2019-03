„Temptation Island“ bei RTL sorgt für Entsetzen - auch wegen Oben-ohne-Münchnerin

Die RTL-Reihe „Temptation Island“ startet und sorgt für Empörung - auch wegen einer jungen Frau aus München, die in die Vollen geht.

Update vom 7. März 2019: Auch bei einigen Zuschauern, die den „Temptation Island“-Start im linearen TV gesehen haben, hat dieser für Unverständnis gesorgt. Und für drastische Worte bei Twitter:

Früher mussten Männer noch ins Bordell und Frauen einen Callboy buchen... heute stellt #RTL kleinschwänzige Callboys und Hartgeldnutten zur Verfügung und nennt es dann #TemptationIsland — Marie L'imaginaire (@ImaginaireMarie) 7. März 2019

„Ist ja irgendwie wie ein Unfall - man will das eigentlich nicht sehen, aber hinschauen muss man trotzdem. Trash-TV auf einem neuen Level“, twitterte kochhelden.tv. „Es ist alles ganz furchtbar“ die Nutzerin Gabriele. „Und immer wieder die Frage: Wieso zur Hölle macht man da als Paar mit?“, schreibt anredo.

Und natürlich wurde auch eifrig über die Kandidaten gefrotzelt:

Wenn du am Gesichtsausdruck schon ablesen kannst wieviele Murmeln da im Schädel verwaist herumrollen. #TemptationIsland pic.twitter.com/lfLTZifL3a — Mrcello (@einer_geht_noch) 6. März 2019

Wenn du aussehen willst wie 2Pac, es aber eher Elfriede geworden ist #TemptationIsland pic.twitter.com/fcUSOzKEH3 — Steffi (@intrashted) 6. März 2019

Es gibt allemal viele Trash-TV-Fans, die über die neue Sensation jeden Mittwoch jauchzen:

Oh man, ich kann es spüren, das werden wunderbare Mittwochabende, ihr Lieben!#temptationisland pic.twitter.com/t6D0IZHfsL — kopfzirkus (@kopfzirkus_) 6. März 2019

Skandal-Show bei RTL: Szene um Oben-ohne-Münchnerin sorgt für Empörung - „Dann hängt da eine T***e raus“

Unser Artikel vom 6. März 2019:

Köln/München - Die neue RTL-Reihe „Temptation Island“ ist gestartet (erste Sendung am 6.3., 20.15 Uhr). Das Prinzip: Paare urlauben unter der Sonne Asiens - dort soll ihre Treue getestet werden. Indem sie von Schönheiten umgarnt werden, die versuchen, die Vergebenen in die Kiste zu locken. Statt Zweisamkeit zu genießen, werden die Paare kurz nach der Ankunft getrennt und in zwei Luxusvillen untergebracht. Dort wohnen sie mit jeweils elf männlichen und weiblichen Singles zusammen, die die Beziehungen für zwei Wochen auf den Prüfstand stellen sollen.

Vorab sorgte schon Giulie Hope Santana mit heißen Fotos für Aufsehen. Die Münchnerin, Studentin und Barkeeperin im bekannten „Crowns Club“, postete diverse heiße Fotos.

Bei Instagram will sie es weiterhin wissen. Die 21-Jährige, die auf der Insel die Männer verführen soll, postete ein weiteres Foto ohne Top - Blickfang ist aber weniger ihr Oberkörper, sondern ... ach, sehen Sie selbst:

Kulturell hochwertige TV-Kost ist von dieser Reihe eher nicht zu erwarten, finden Kritiker, die schon vorab reingeschaut haben. Denn die erste Folge gab es bereits vor der linearen TV-Ausstrahlung am Mittwochabend für Premium-User beim Streaming-Dienst TV Now zu sehen.

„Temptation Island“: Die heißesten Verführerinnen im Bikini

Eine Autorin von watson.de berichtet von ihrem Schau-Erlebnis. „Das Ergebnis: Ich bin verstört.“ Grund sind unter anderem Sätze wie „Der Reiz ist, wenn er seine Freundin für mich verlässt“. Das klinge „zu perfekt, um nicht von den Machern gescripted zu sein“.

Aufgeführt wird etwa, dass Kondome bereit liegen, und eine der Verführerinnen sagt zu einem Mann: „Die könnt ihr gar nicht verbrauchen, außer ihr bumst jede von uns zweimal die Nacht.“

„Temptation Island“ bei RTL: Giulie Hope Santana zeigt sich oben ohne

Besagte Giulie zeigt sich bereits in der ersten Folge oben ohne. Sie lässt bei einer nächtlichen Pool-Party in großer Runde spontan die Hüllen fallen und springt unter ungläubigen Blicken ins Nass.

+ Kandidatin Giulie Hope Santana beim Oben-ohne-Bad. Der Balken kommt von uns - RTL zeigt‘s ohne. © Screenshot

Kandidat Salvatore (eigentlich vergeben) geifert später über die Szene: „Also das war so geil, ich konnt‘ nicht mehr. Dann kommt sie aus dem Pool raus, und eine Titte hängt da so raus. Zieht die wieder hoch. Das war filmreif.“

Bei Christina aus Dortmund und Salvatore aus Essen geht es zwar um große Gefühle, aber um ganz andere: Sie vertraue ihm „halb-halb“, sagt die Verkäuferin und das wohl aus gutem Grund. Immer wieder soll der Essener anderen Frauen hinterher steigen. „Die Eifersucht ist momentan so hoch. Das kann kein Mann ertragen“, sagt er über die Streitigkeiten der beiden. Fremdgehen fängt für ihn beim Geschlechtsverkehr an. Das sieht seine Freundin etwas anders - und will die Treue auf der Insel „ein bisschen testen“.

Die Sendung vermittle ein komisches Frauenbild, so die watson.de-Kritikerin. Und die 96 Minuten der Sendung würden, so heißt es weiter, „pure Fassungslosigkeit“ vermitteln.

„Temptation Island“ bei RTL: Kritiker sieht eine Menge Langeweile

Auch quotenmeter.de hat die Folge vorab gesehen und zeigt sich moderater. Statt Empörung herrscht dort Langeweile. Die meisten der Paare, die auseinander gebracht werden sollen, seien „farblos, nahezu langweilig. Und kaum gut genug für das Format“.

Richtig gut unterhalten fühle man sich auch nicht: „Äußerst behäbig und mit Fuß vom Gas startete der Pilot, erst mit der langen Laufzeit von zwei Stunden wurde es unterhaltsamer – allerdings ist für eine Sendung, in der es ums Fremdgehen geht, in zwei Stunden nichts passiert.“

Das Urteil für Giulie aus München: „Bei Giulies Auftreten wird sofort klar, dass sie viel Dschungelcamp-Potential für 2020 mitbringt.“

„Temptation Island“ bei RTL: Paartherapeutin skeptisch

Auch von einer Paartherapeutin gibt es Kritik. Carina Holthoff aus Düsseldorf findet die RTL-Show zwar spannend, berichtet rp-online, meint aber: „Wenn eines dieser Paare mich vorher um Rat gefragt hätte, hätte ich gesagt: Fahrt erst gar nicht hin. Sagt das Ganze ab.“ Es könne viel schief gehen. „Ich sehe meinen Partner nicht, kann nicht mit ihm sprechen. Ich weiß nicht, was gerade in der anderen Villa passiert. Und dann kommt die Fantasie ins Spiel.“

In den zwei Wochen auf der Insel haben die jeweiligen Paare nach Angaben von RTL keinen direkten Kontakt. Doch am Ende jeder Folge wird ihnen am Lagerfeuer von Moderatorin Angela Finger-Erben in Video-Ausschnitten gezeigt, was ihre Partner eigentlich so treiben.

Dabei, so Paartherapeutin Holthoff, bleibe „viel Interpretationsspielraum. Und dann kommen die Gedanken, dann kommen die Zweifel.“

„Temptation Island“ bei RTL: Schon der zweite Anlauf mit einer derartigen Reihe

Ganz neu ist die Idee, die Zuschauer miterleben zu lassen, wie die Teilnehmer sich in konfliktträchtigen Situationen verhalten, allerdings nicht - im Gegenteil: Auf die „Insel der Versuchung“ entführte RTL bereits im Jahr 2001 mehrere Paare und Verführer - moderiert wurde das von Oliver Geissen. Damals setzte sich die Sendung nicht durch, es blieb bei einer Staffel.

Für manche Trash-Fans, die das „Bachelor“-Ende in eine tiefe Krise gestürzt hat, könnte „Temptation Island“ ein Fest werden:

#Bachelor ist vorbei, jetzt folgt Mittwochs #TemptationIsland

Freu mich schon, es kann nur herrlich Niveaulos sein. Hoffe noch zusätzlich auf Tweets von @anredo — PrincessBandicoot (@Nessa_Bandicoot) 28. Februar 2019

Über diese Reihe wird wohl noch gesprochen werden. Und geschimpft.

Eine andere pikante Trash-Reihe, für die es jede Menge Gegenwind gab, wurde weit früher als geplant abgesetzt.

