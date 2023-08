„Alberich“ fliegt aus dem Tatort Münster raus

Nach über 20 Jahren ist beim Münsteraner „Tatort“ Schluss mit „Alberich“. Denn der Begriff wird nun aus dem Drehbuch gestrichen.

Münster – Seit mehr als 20 Jahren ermitteln Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Boerne (Jan Josef Liefers) im Münsteraner „Tatort“. Immer mit dabei: Boernes Patologie-Assistentin Silke Haller (gespielt von ChrisTine Urspruch), die von ihrem Chef beim Spitznamen „Alberich“ genannt und auf deren Kosten so mancher Witz gemacht wird. Doch der Spitzname wurde nun offenbar aus dem Drehbuch gestrichen.

ChrisTine Urspruch hat kein Problem mit den Witzen

Denn es handelt sich um einen nicht ganz politisch korrekten Spitzname für die kleinwüchsige Frau. „Alberich“ ist in der germanischen Mythologie ein Zwergenkönig, der in der Nibelungensage einen Schatz hütet.

Für Darstellerin ChrisTine Urspruch ist diese Art von Humor eigentlich kein Problem: „Ich bin eine Befürworterin unseres Humors miteinander. Wir finden es nach wie vor sehr lustig“, sagt die Schauspielerin gegenüber „Der Westen“. Sie gesteht: „Es gab natürlich Dialoge, die nicht so lustig waren. Die haben wir am Set aber einfach umgeändert. Und das war vollkommen okay.“

Münster Tatort: „Alberich“ aus Drehbuch gestrichen

Die Drehbuchautoren sehen das offenbar anders. Laut ChrisTine Urspruch hat es bereits von Anfang an Bedenken gegeben, ob die Bezeichnung in Ordnung sei. Inzwischen stehe der Spitzname auch gar nicht mehr im Drehbuch: „Wenn ich beispielsweise einen Dialog mit Jan Josef Liefers habe, dann steht im Buch Professor Friedrich Boerne und Silke Haller. Da steht nicht mehr Alberich“, so Urspruch.

„Auch unsere Ausdrucksweise, die Witze, die Professor Boerne auf meine Kosten macht, haben sich gewandelt“, führt sie aus. „Sie sind abgemilderter. Das war ein großes Bestreben der Redaktion.“

ChrisTine Urspruch spielt seit 2002 regelmäßig die Rolle der Rechtsmedizinerin im beliebten Münsteraner Tatort um Thiel und Boerne. Auffälliges Merkmal ist ihre Kleinwüchsigkeit, sie ist 1,32 Meter groß. Die Schreibweise ihres Vornamens hat Urspruch gewählt, da sie ein „Spielerischer Umgang zwischen klein und groß“ sei.

Apropos ChristTine Urspruch: In der neuen ARD-Filmreihe „Einspruch, Schatz!" spielt die Schauspielerin die unkonventionelle Titelheldin Eva Schatz.