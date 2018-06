„Tatort“ mit Maria Furtwängler: Neue Stadt und neue Partnerin

Für den „Tatort“ mit Schauspielerin Maria Furtwängler, der eigentlich in Hannover spielt, sind einige Neuerungen vorgesehen. Die TV-Kommissarin ermittelt bald woanders und in neuer Begleitung.

Göttingen - Neue Partnerin und neuer Einsatzort für Maria Furtwängler im „Tatort“: Die Deutsch-Uganderin Florence Kasumba („Black Panther“, 41) spielt in Göttingen an der Seite von Kommissarin Charlotte Lindholm (Furtwängler). „Ich freu' mich und bin sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit Florence“, sagte die 51-jährige Furtwängler laut Mitteilung des Norddeutschen Rundfunks (NDR). „Unsere Konstellation bietet viel Raum für interessante Wendungen. So verschieden wir auch sein mögen, so verbindet uns doch Eigensinn und Selbstbewusstsein.“

Furtwängler ermittelt in mehreren Fällen mit neuer Partnerin

Kasumba und Furtwängler sollen laut NDR mehrere Fälle zusammen lösen - wie viele, wurde nicht mitgeteilt. Ob der „Tatort“ nach Lindholms Strafversetzung vom Landeskriminalamt Hannover zur Polizeidirektion Göttingen dauerhaft dort angesiedelt sein wird, blieb zunächst auch offen.

Bis zum 6. Juli dreht der NDR den neuen Fall „Born to Die“ (Arbeitstitel). Kasumba und Furtwängler werden mit einer Familientragödie konfrontiert: Eine Frau hat in einer Umkleidekabine eines Sportplatzes ihr Baby entbunden. Es ist unklar, ob sie noch leben. „In Göttingen war ich tatsächlich noch nie, bin sehr gespannt auf die Stadt“, sagte Maria Furtwängler. Einige Szenen werden auch in Hamburg gedreht. Der Sendetermin ist noch offen.

