ARD-Schocker: „Vampir“-Tatort aus Bremen - So gruselig ist „Blut“-Folge

Gruselmomente am 28. Oktober

+ © Christine Schröder/Radio Bremen/dpa Im Bremen-Tatort „Blut“ führt ein Horror-Mord die Kommissare Lürsen und Stedefreund in ihrem vorletzten Fall in eine mystische „Vampir“-Welt. © Christine Schröder/Radio Bremen/dpa

Es wird richtig unheimlich in Bremen. Im Schock-Tatort „Blut“ verstirbt eine junge Frau nach brutalen Bissen in den Hals. Lürsen und Stedefreund geraten bei den Mord-Ermittlungen in ihrem vorletzten Fall in einen mystischen Strudel aus Albtraum und „Vampir“-Horror.