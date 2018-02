„Tatjana hat einen über den Durst getrunken und konnte sich nicht benehmen“

Gepöbelt und gestritten: Alles andere als friedlich verlief die Abschiedsparty des Dschungelcamps 2018 für Tatjana Gsell und ihre Freundin Mona Buruncuk.

Im Dschungelcamp selbst war Tatjana Gsell doch eher friedlich gewesen, umso heftiger war wohl ihr Streit mit ihrer besten Freundin und Begleiterin Mona Buruncuk nach der Party der Dschungelbewohner am Sonntagabend.

Am Montagmorgen ging es für die zwölf Promis aus Australien zurück nach Deutschland. Noch davor sagte Kamil Golik, der den Viertplatzierten David Friedrich begleitete, im RTL-Interview: "Einige haben sich nicht unter Kontrolle und es ist ein bisschen eskaliert. Um es genau zu sagen, Tatjana hat einen über den Durst getrunken und konnte sich überhaupt gar nicht benehmen, wurde beleidigend, hat andere angegriffen. Sie hat Gläser kaputt geschmissen. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, die war wirklich außer Rand und Band."

Tatjana Gsell ist sich keiner Schuld bewusst

Am Flughafen, kurz vor der Heimreise, meldete sich unter Tränen auch Mona zu Wort: "Es ist halt manchmal so. Was soll ich dazu sagen? Ich bin halt sehr traurig, wie respektlos man jemanden behandeln kann." Tatjana Gsell dagegen, die als fünfte das Dschungelcamp 2018 verlassen hatte, schätzt die Situation ganz anders ein: "Wir haben normal gesprochen. Wir haben ja die ganze Zeit eben nichts getrunken und dann vielleicht wenig gegessen."

Vor laufender RTL-Kamera möchte Mona, dass sich ihre Freundin Tatjana bei ihr entschuldigt - doch diese schneidet ihr nur das Wort ab: "Es ist ja gut. Da brauchst du dich nicht hier vor die Presse stellen." Das der Streit allerdings in der Presse seine Kreise zieht, versteht sich von selbst. D i e vermuteten Schlagzeilen macht die Millionärs-Witwe damit auch wieder.

Tatjana Gsells Manager äußert sich in der Abendzeitung ebenfalls zum Vorfall: "Zu einem Streit gehören immer zwei Personen. Nach den anstrengenden Tagen im Camp wurde am Abend ausgiebig gefeiert. Nach den Strapazen und den extremen Situationen im Camp haben sich alle Teilnehmer auch verdient zu feiern und natürlich auch mal einen zu trinken. Es kam in den vergangenen Tagen schon mal zu Unstimmigkeiten die aber im privater Atmosphäre geklärt wurden. Warum Mona nun den Weg der Öffentlichkeit gewählt hat, erschließt sich uns nicht wirklich. Allerdings hatten mehrere Personen auch den Eindruck, dass Mona durchaus auf der Suche nach eigener PR war und sich dementsprechend verhalten hat."

