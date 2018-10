Heftiger Schlagabtausch: „Supertalent“-Kandidatin geht Dieter Bohlen an

„Das Supertalent“-Juror Dieter Bohlen ist für seine harte Kritik bekannt. Damit kam eine Kandidatin der Show gar nicht klar - und schoss zurück.

Update vom 28.Oktober 2018: In der RTL-Show „Das Supertalent“ suchen die Juroren Sylvie Meis (40), Bruce Darnell (61) und Dieter Bohlen (64) besondere Talente. Vor allem Bohlen wird von den Kandidaten gefürchtet - denn seine Kritik fällt mitunter sehr hart aus. So auch in der sechsten Show der Staffel.

Schon als Jeanette (28) und Marco (29) die Bühne betreten und bevor sie auch nur angefangen haben, murmelt Dieter: „Ei, ei, ei, das sieht nicht gut aus.“ Das teilt er den Kandidaten als Einstimmung auf ihre Show-Einlage dann auch gleich mit: „Ich hab kein gutes Gefühl.“ Vor allem Jeanette ist sichtlich unbegeistert und meint: „Dieter, das sagt du immer.“ Daraufhin packt Dieter einen Arztkittel aus - „Dr. Bohlen hilft Ihnen!“ Er komme sich bei der Show sowieso manchmal vor wie ein Psychiater.

Erst dann dürfen die beiden Kandidaten sich vorstellen. Nach einem weiteren Seitenhieb von Dieter Bohlen über die geringe Anzahl von Abonnenten der beiden auf YouTube meint Jeanette genervt: „Wir haben es halt nicht so einfach wie ihr!“ Aber es sollte noch schlimmer kommen. Die beiden starten ihre Performance, die daraus besteht, dass Jeanette anmutig den Hula-Hoop-Reifen schwingt, während Marco zusammenhanglos mit seinem Modellflugzeug Manöver fliegt.

„Das Supertalent“ auf RTL: „Dieter, ich finde das absolut unfair von dir“

Dieter Bohlen ist das Ganze zu langweilig: Er betritt im Arztkittel die Bühne und versucht, Marco dazu zu bewegen, sein Flugzeug durch einen Hula-Hoop-Reifen zu fliegen, während Jeanette unbeeindruckt einfach weiter tanzt. Das geht natürlich schief - und das Modellflugzeug fällt zu Boden und bricht.

„Dieter, ich finde das absolut unfair von dir“, platzt Jeanette der Kragen. „Leute, ganz ehrlich jetzt ohne Flachs. Das ist doch kein Supertalent!“, schießt Dieter Bohlen zurück. Zustimmung bekommt er vom Publikum - Buhrufe und „Geht nach Hause“-Rufe sind zu hören.

Jeanette lässt sich nicht unterkriegen: „Wir geben nicht auf und kommen bald wieder!“

Dieter Bohlen bewundert den „hübschesten Po“ - er gehört einer Promi-Tochter

Köln - Von dem Hintern der Akrobatin und Promi-Tochter Rachel Bauer Siemoneit-Barum (19) ist Dieter Bohlen (64) bei „Supertalent“ schon mal begeistert: „Du hast den mit Abstand - mit großem, großem Abstand - hübschesten Po, den ich je beim Supertalent gesehen habe“, schwärmte das Jury-Mitglied. Das ist in einem RTL-Ausschnitt der bereits aufgezeichneten Show zu sehen.

+ Rebecca Siemoneit-Barum, bekannt aus der Lindenstraße, ist die Mutter der Akrobatin. Neben ihr steht Moderator Daniel Hartwich. Die 19-Jährige ist die Tochter der bekannten ARD-Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum (40) - sie spielt die „Iffi“ in der Lindenstraße. Ihre Tochter sei schon in der Schule gut im Turnen gewesen und habe von 2015 bis 2017 die Akademie für Zirkuskunst in Verona besucht.

Dieter macht das junge Talent nervös

Nun will sie bei „Supertalent“ durchstarten - und Dieter Bohlens erste Reaktion verheißt schon mal Gutes. Vor allem wegen ihm sei sie nervös gewesen: „Ich hab‘ schon ein bisschen Angst vor Dieter“, bekannte sie gegenüber RTL.

+ Die Akrobatin Rachel Bauer Siemoneit-Barum turnt im goldenen Käfig. © MG RTL D / Stefan Gregorowius

Mit Unterstützung ihrer Mutter präsentierte die Künstlerin ihre Luftakrobatik-Künste im Käfig. Am Samstagabend um 20.15 Uhr kann man - unter anderem - ihre Performance (und auch ihren Hintern) auf RTL sehen.

