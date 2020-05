"Supernatural": Wann startet die 15. Staffel in Deutschland?

Schon seit einiger Zeit stehen die ersten Folgen der 15. Staffel von "Supernatural" zur Verfügung - nur nicht in Deutschland. Wann erscheinen sie endlich?

Die 15. Staffel von "Supernatural" wird gleichzeitig die letzte Season der gesamten Serie sein.

wird gleichzeitig die letzte Season der gesamten Serie sein. In Amerika wurden die ersten Folgen bereits ausgestrahlt.

Wann erscheinen sie endlich in Deutschland?

Viele Fans von "Supernatural" sind immer noch nicht darüber hinweg, dass die Serie bald endet. Sie wird zum Schluss insgesamt 15 Staffeln umfassen - eine respektable Menge also, von der viele Serien-Produzenten nur träumen können. Was viele Zuschauer außerdem nicht wissen: Eigentlich sollte "Supernatural" gerade mal fünf Staffeln bekommen. Die Mystery-Produktion kam letztendlich aber so gut an, dass die genannte Anzahl verdreifacht wurde.

Obwohl die meisten Folgen der finalen Staffel schon längst abgedreht sind, warten deutsche Fans noch immer auf die Ausstrahlung der Episoden. Wann geht es also weiter und wo wird die Serie erscheinen? Wir klären die wichtigsten Fragen:

Alle Infos zu "Supernatural" auf einen Blick:

Serie Supernatural Veröffentlichungsdatum 2005 (15. Staffeln insgesamt) Geschichte stammt von Eric Kripke Genre Mystery, Horror Land USA Schauspieler Jensen Ackles, Jared Padalecki uvm. Verfügbar auf Prime Video, Sky

Wo können sich deutsche Fans die 15. Staffel von "Supernatural" ansehen?

Deutsche Fans, die sich die 15. Staffel von "Supernatural" jetzt schon auf legalem Wege ansehen möchten, können einzelne Episoden oder die gesamte Staffel auf Prime Video* kaufen. Dabei gibt es allerdings einen "Nachteil": Eine deutsche Synchronisation ist noch nicht verfügbar.

Wer die Folgen nicht in Originalfassung sehen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden, bis die finale Season bei Sky* erscheint. Es ist davon auszugehen, dass die 15. Staffel auch im Free-TV auf ProSieben Maxx läuft. Das kann aber noch einige Zeit dauern, nachdem der Sender noch nicht einmal die 14. Staffel ausgestrahlt hat.

Wann erscheint die 15. Staffel von "Supernatural" in Deutschland?

Ein konkretes Datum steht noch nicht fest, allerdings wird die 15. Staffel von "Supernatural" in deutscher Synchronisation voraussichtlich erst im Herbst 2020 auf Sky zur Verfügung stehen. ProSieben Maxx zeigt die letzten Folgen vermutlich ein Jahr später, also im Herbst 2021.

Warum wurde die Ausstrahlung der 15. Staffel von "Supernatural" in den USA unterbrochen?

Eigentlich sollte das Finale der 15. Staffel von "Supernatural" schon im Mai 2020 im amerikanischen Fernsehen laufen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie* konnte das Produktionsteam die Dreharbeiten allerdings nicht rechtzeitig abschließen. Das amerikanische Publikum wartet deshalb noch auf sieben der 20 letzten Folgen.

Diese könnten laut dem Magazin Comic Book aber schon Ende 2020 auf dem Sender The CW starten. Deutsche Fans sollten sich hingegen nicht zu früh freuen: Wenn die letzten Folgen der 15. Staffel erst im Herbst oder Winter dieses Jahres ihre Amerika-Premiere feiern, wird es vermutlich noch eine Weile dauern, bis sie auf Sky erscheinen. Ob es tatsächlich zu Verzögerungen kommt, bleibt abzuwarten.

soa

