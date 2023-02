Super Bowl 2023: Alle Werbespots

Bowl LVII © NFL

In der Nacht von Sonntag auf Montag lief in den USA das Sportevent des Jahres, der Super Bowl LVII. Nicht nur beim Anschauen des Spiels hat man Spaß, sondern auch bei den vielen teuren Werbespots.

Zum Ausgang des Spiels wird an dieser Stelle nichts verraten, aber die Werbespots stehen ganz im Fokus. Denn es hat längst Tradition, dass die Marketingvideos, die während des Super Bowl laufen, fast schon winzige Kurzfilme sind, vor Auftritten von Bewohnern Hollywoods nur so strotzen und einiges an Gesprächsthemen abgeben.

In diesem Jahr wurde das Spiel beim amerikanischen Broadcaster FOX ausgestrahlt. Die Kosten für einen Werbespot mit der Länge von 30 Sekunden beliefen sich in diesem Jahr um die sechs Millionen Dollar. Alle Werbespots finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mariano Glas)