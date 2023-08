Star Trek - Strange New Worlds: Kritik zur Episode Subraum-Rhapsodie

Von: Adam Arndt

Anson Mount in „Star Trek: Strange New Worlds“ © Paramount+

In der Folge „Subspace Rhapsody“ der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ wird gesungen und getanzt. Eine natürliche Subraum-Anomalie beschert der Crew der Enterprise das Verlangen, sich - gewollt oder nicht - musikalisch zu äußern. Die Musical-Folge geizt dabei nicht an emotionalen Momenten.

„Subspace Rhapsody“ aka „Subraum-Rhapsodie“ ist die erste Musical-Episode des „Star Trek“-Franchise. Es gab zwar schon zu The-Original-Series-Zeiten Gesangseinlagen - wie von Uhura (Nichelle Nichols) in der Folge Charlie X - aber eine ganze Folge als Musical aufzuziehen ist neu und gewissermaßen auch gewagt. Denn nicht jeder wird Gefallen daran finden, wenn die Figuren plötzlich zu singen anfangen und erst am Ende des Abenteuers wieder zum „Normalzustand“ zurückkehren. Die große Frage, ob einem die Folge gefällt, hängt also davon ab, ob man als Zuschauer bereit ist, sich auf eine solche Episode einzulassen. Denn wer mit Musicals nichts anfangen kann, wird logischerweise auch Probleme mit dieser Folge haben.

Als Laie lässt sich aber leicht erkennen, wie viel Arbeit in die Folge „Star Trek: Strange New Worlds“ investiert wurde. Und es ist durchaus beeindruckend, wie viele Songs extra für diese Episode kreiert wurden, wie gut die Gesangseinlagen der Darsteller sich anhören und obendrein, dass es in den charakterlichen Stories trotz allem weitergeht und hier eben keine Auszeit aufgrund des Abenteuers eingelegt wird. All das unter einen Hut zu kriegen, mitsamt der zahlreichen Versuche, den unfreiwilligen Gesang wieder in den Griff zu bekommen, dürfte bereits im Vorfeld eine Mammut-Aufgabe gewesen sein.

