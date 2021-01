Sturm der Liebe: Rosalies Umstyling – das steckt hinter der Verwandlung 

Sturm der Liebe (ARD) wird im Februar eine ganz neue Rosalie zeigen. Die flippige Blondine tritt jetzt bieder und seriös auf – das ist der Grund.

München – In „Sturm der Liebe“ wird Rosalie (gespielt von Natalie Alison) demnächst völlig aus der Rolle fallen. Die sonst so bunt und aufreizend gekleidete Blondine zeigt sich ab dem 26. Februar im Fürstenhof mal von einer anderen Seite. In schlichtem Kostüm, mit strengem Dutt und einer Bibliothekarinnen-Brille will sie seriös auftreten, um mit ihrer Kandidatur für das Amt der Landrätin ernst genommen zu werden. nordbuzz.de hat die Infos zu den neuen Folgen. Ihren Konkurrenten Christoph Saalfeld (gespielt von Dieter Bach) will Rosalie unbedingt ausstechen, doch der hält ihren Aufzug für einen Scherz und verunsichert sie sehr. Zum Glück hat Rosalie ihren Michael (gespielt von Erich Altenkopf) und überraschenderweise auch Ariane (gespielt von Viola Wedekind), die Christoph Saalfeld nicht gewinnen lassen will, auf ihrer Seite. Wie der Wahlkampf ausgehen wird und ob Rosalie zu ihrem alten, bunten Look zurückfindet, erfahren die Fans der Sendung im Februar in der ARD. // * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.